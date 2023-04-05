لجنة لإعداد قائمة النشاطات المعنية ببطاقة المقاول الذاتي

سيتمّ إنشاء لجنة لإعداد قائمة النشاطات المهنية المعنية بنظام المقاول الذاتي المستحدث في الجزائر. حسب ما يتضمنه مشروع المرسوم التنفيذي لتأسيس الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي.

وقد استعرض اجتماع للحكومة يوم الأربعاء، ثلاثة مشاريع لمراسيم تنفيذية، قدّمها وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

وتتعلّق هذه النصوص حسب بيان الاجتماع بـ:

تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها،

قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي،

ونموذج بطاقة المقاول الذاتي.

ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول، إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تسمى “الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي”. لتكون بمثابة مركز السجّل التجاري بالنسبة للمقاولين الذاتيين.

أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني، فهو يرمي إلى “إنشاء لجنة نشاطات المقاول الذاتي. التي تكلَّف بتسيير قائمة النشاطات. قصد إبداء الرأي وتقديم المقترحات والتوصيات فيما يخصّ النشاطات الفردية القابلة للاستفادة من هذا النظام”.

تدريس تكنولوجيات النانو والنظم المستقلة قريبا في الجزائر

بالإضافة إلى ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول مشروعي إنشاء مدرستين وطنيتين عُليتين، في تخصّصي:

علم النانو وتكنولوجيا النانو،

وتكنولوجيا النظم المستقلة.

“ويتمثل الهدف الرئيسي لإنشاء هاتين المدرستين، في تطوير وعصرنة القطب التكنولوجي لسيدي عبد الله. والارتقاء به إلى مصفّ قطب امتياز في مجال التكوين العالي”.

وستقدّم هاتين المدرستين الجديدتين، تكوينا عاليا ذا طابع متعدد القطاعات، حسب ما أفاد به بيان اجتماع الحكومة.

البيان الكامل لاجتماع الحكومة: