-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجزائر ترسل 3 طائرات محملة بالمساعدات إلى المغرب (فيديو)
الجزائر
تشمل الأغنام والأبقار والماعز والإبل والخيول

لجنة لتنفيذ المخطط الوطني لتنمية الثروة الحيوانية

أحمد خلفاوي
  • 57
  • 0
لجنة لتنفيذ المخطط الوطني لتنمية الثروة الحيوانية

جرى تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بوضع ومتابعة تنفيذ المخطط الوطني لحماية وتنمية القطعان من أغنام، أبقار، ماعز، إبل، خيول.

وأكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها، الإثنين، بأن هذه اللجنة تهدف إلى المحافظة على القطيع والسلالات وتطويرها كما ونوعا من خلال تحسين نوعية القطعان، تعزيز الاستدامة البيئية بالمناطق الرعوية.

ولهذا الغرض، اعتمدت الوزارة من خلال هذه اللجنة أربعة محاور، تتمثل في تحيين الإحصاء والذي يتيح تحديد حجم القطيع ونوعيته، من خلال توفير بيانات من أجل وضع مخطط لتطويره وتنميته، التغذية مما سيسمح بضمان التوفير المستمر للشعير على طول السنة لكافة القطيع بتسجيل الحصول على العلف المركب والمدعم.

وتتكون هذه اللجنة من ممثلي الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ممثلي المهن والشركاء والأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة وإطارات مركزية ومديري المعاهد العلمية والبحث تحت الوصاية والمديرين العامين للمؤسسات الاقتصادية والدواوين ذات الصلة.

ومن هنا يظهر، حسب البيان، الدور المحوري لكافة معاهد البحث تحت الوصاية من خلال إسهاماتهم العلمية والتقنية في وضع وتنفيذ هذا المخطط الوطني، على أن تتوسع هذه اللجنة لتشمل ممثلي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين والصناعة.

وبدوره ثمن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، تنصيب هذه اللجنة وكل الإجراءات المتخذة للمساهمة في حماية الثروة الحيوانية والتنمية.

مقالات ذات صلة
تسخير كل الإمكانات للتكفل الدراسي بذوي الاحتياجات الخاصة

تسخير كل الإمكانات للتكفل الدراسي بذوي الاحتياجات الخاصة

الجزائر ترسل 3 طائرات محملة بالمساعدات إلى المغرب (فيديو)

الجزائر ترسل 3 طائرات محملة بالمساعدات إلى المغرب (فيديو)

“حقيبتي”.. هبّة تضامنية من مؤسسات رسميّة ومُحسنين

“حقيبتي”.. هبّة تضامنية من مؤسسات رسميّة ومُحسنين

الجزائر تعزي ليبيا وتقدم يد المساعدة

الجزائر تعزي ليبيا وتقدم يد المساعدة

رسالة نغزة دفاع عن الأوليغارشيّة وحنين للعصابة

رسالة نغزة دفاع عن الأوليغارشيّة وحنين للعصابة

أخبار الجزائر ليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

أخبار الجزائر ليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد