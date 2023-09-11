لجنة لتنفيذ المخطط الوطني لتنمية الثروة الحيوانية

تشمل الأغنام والأبقار والماعز والإبل والخيول

جرى تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بوضع ومتابعة تنفيذ المخطط الوطني لحماية وتنمية القطعان من أغنام، أبقار، ماعز، إبل، خيول.

وأكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها، الإثنين، بأن هذه اللجنة تهدف إلى المحافظة على القطيع والسلالات وتطويرها كما ونوعا من خلال تحسين نوعية القطعان، تعزيز الاستدامة البيئية بالمناطق الرعوية.

ولهذا الغرض، اعتمدت الوزارة من خلال هذه اللجنة أربعة محاور، تتمثل في تحيين الإحصاء والذي يتيح تحديد حجم القطيع ونوعيته، من خلال توفير بيانات من أجل وضع مخطط لتطويره وتنميته، التغذية مما سيسمح بضمان التوفير المستمر للشعير على طول السنة لكافة القطيع بتسجيل الحصول على العلف المركب والمدعم.

وتتكون هذه اللجنة من ممثلي الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ممثلي المهن والشركاء والأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة وإطارات مركزية ومديري المعاهد العلمية والبحث تحت الوصاية والمديرين العامين للمؤسسات الاقتصادية والدواوين ذات الصلة.

ومن هنا يظهر، حسب البيان، الدور المحوري لكافة معاهد البحث تحت الوصاية من خلال إسهاماتهم العلمية والتقنية في وضع وتنفيذ هذا المخطط الوطني، على أن تتوسع هذه اللجنة لتشمل ممثلي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين والصناعة.

وبدوره ثمن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، تنصيب هذه اللجنة وكل الإجراءات المتخذة للمساهمة في حماية الثروة الحيوانية والتنمية.