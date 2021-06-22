-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

لجنة للتحقيق في وقائع فيديو تظلم مسافر من معاملة الجمارك

الشروق
  • 532
  • 0
لجنة للتحقيق في وقائع فيديو تظلم مسافر من معاملة الجمارك
أرشيف

أكدت المديرية العامة للجمارك أنها أوفدت لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بتظلم صاحبه لما يكون قد تعرض له أثناء المراقبة الجمركية لأمتعته الشخصية بمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”.

وحسبما أفاد به الثلاثاء، بيان لمديرية الإعلام والاتصال التابعة لهاته الهيئة، “فمصالح المديرية العامة للجمارك لاحظت فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بتظلم قدمه صاحبه على أنه أحد المسافرين الوافدين إلى الجزائر، عبر مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، متواجد قيد الحجر الصحي، لما يكون قد تعرض له أثناء المراقبة الجمركية ولأمتعته الشخصية”.

وعليه، يضيف نفس المصدر، “أوفدت مصالح المديرية العامة للجمارك حينا لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات المعطيات المقدمة كما اتخذت الإجراءات الإدارية التحفظية اللازمة”.

كما أكد البيان أن مصالح الجمارك الجزائرية وعبر كامل المعابر الحدودية “تضمن تأدية خدمة عمومية جمركية مهنية لكل مرتفقيها في ظل الاحترام الكامل والصارم للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول وتؤكد حرصها الدائم عبر مختلف قنوات التواصل الرسمية للاستجابة الفعالة لمختلف تطلعات مرتفقيها.

س.ع

مقالات ذات صلة
“يعقوب” تحدى الإعاقة والناس للنجاح في السانكيام بالبويرة

“يعقوب” تحدى الإعاقة والناس للنجاح في السانكيام بالبويرة

حالة الطقس ليوم الأربعاء: استمرار موجة الحر بعدة ولايات

حالة الطقس ليوم الأربعاء: استمرار موجة الحر بعدة ولايات

بوقادوم يهنئ الأمين العام للأمم المتحدة على انتخابه لولايته الثانية

بوقادوم يهنئ الأمين العام للأمم المتحدة على انتخابه لولايته الثانية

موظف سابق ببنك أجنبي ضمن شبكة لتجنيد المقاتلين في “داعش”!

موظف سابق ببنك أجنبي ضمن شبكة لتجنيد المقاتلين في “داعش”!

    الطارف.. توقيف 9 أشخاص موالين لتنظيم “رشاد”  

    الطارف.. توقيف 9 أشخاص موالين لتنظيم “رشاد”  

بن بوزيد يلتقي أعضاء مكتب الاتحاد العام للعمال الجزائريين

بن بوزيد يلتقي أعضاء مكتب الاتحاد العام للعمال الجزائريين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد