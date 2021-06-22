لجنة للتحقيق في وقائع فيديو تظلم مسافر من معاملة الجمارك

أكدت المديرية العامة للجمارك أنها أوفدت لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بتظلم صاحبه لما يكون قد تعرض له أثناء المراقبة الجمركية لأمتعته الشخصية بمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”.

وحسبما أفاد به الثلاثاء، بيان لمديرية الإعلام والاتصال التابعة لهاته الهيئة، “فمصالح المديرية العامة للجمارك لاحظت فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بتظلم قدمه صاحبه على أنه أحد المسافرين الوافدين إلى الجزائر، عبر مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، متواجد قيد الحجر الصحي، لما يكون قد تعرض له أثناء المراقبة الجمركية ولأمتعته الشخصية”.

وعليه، يضيف نفس المصدر، “أوفدت مصالح المديرية العامة للجمارك حينا لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات المعطيات المقدمة كما اتخذت الإجراءات الإدارية التحفظية اللازمة”.

كما أكد البيان أن مصالح الجمارك الجزائرية وعبر كامل المعابر الحدودية “تضمن تأدية خدمة عمومية جمركية مهنية لكل مرتفقيها في ظل الاحترام الكامل والصارم للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول وتؤكد حرصها الدائم عبر مختلف قنوات التواصل الرسمية للاستجابة الفعالة لمختلف تطلعات مرتفقيها.

س.ع