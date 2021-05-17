لجنة مختلطة لضبط تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب

مهمتها إعداد النص التطبيقي المتعلق بتحديد الكيفيات

تم الاثنين بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تشكيل لجنة مختلطة بين إطارات السلطة ووزاتي الداخلية والمالية، ستتكفل بإعداد النص التطبيقي المتعلق بتحديد كيفيات توفير دعم الدولة للتكفل بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار.

وأوضح بيان للسلطة، أن تشكيل هذه اللجنة المختلطة تم خلال اجتماع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، بمقر السلطة الوطنية وذلك من أجل “وضع الميكانيزمات اللازمة لتنفيذ فحوى المرسوم لفائدة الشباب المترشحين الأحرار الأقل من أربعين سنة يوم الاقتراع”.

وتضم اللجنة إطارات من “السلطة الوطنية المستقلة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة المالية”، وستتكفل بـ”إعداد النص التطبيقي المتعلق بتحديد كيفيات توفير دعم الدولة للتكفل بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الأقل من أربعين سنة يوم الاقتراع وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية”.

للإشارة، فإن الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان القادم، ستنطلق يوم الخميس المقبل، بعد أن كانت مقررة الإثنين.

وحسب معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تم استقبال 4900 قائمة عبرت عن رغبتها في المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة وسحبت الاستمارات، وبلغ عدد القوائم التي أودعت الاستمارات 2490 قائمة من بينها 1237 تابعة لأحزاب سياسية و1253 قائمة حرة، حيث بلغ عدد ملفات الترشح التي تم إيداعها لدى السلطة 25416 ملف، من بينها 12854 ملف تابع لأحزاب و12562 ملف للأحرار.

وبلغ عدد القوائم المقبولة كليا ودون تحفظ، 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة حرة.

س. ع