لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية تدعو المترشّحين إلى إيداع الحسابات

دعت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم الثلاثاء، جميع القوائم المشاركة في الانتخابات التشريعية يوم 2 جويلية 2026، إلى إيداع حسابات حملاتهم.

وأوضح البيان أن حسابات الحملة الانتخابية لكل قائمة، يتم تحريرها وإيداعها بالشكل الورقي. وفقا للنموذج المنشور في الموقع الالكتروني الخاص باللجنة.

حيث يقدم الحساب في غلاف مغلق، يكتب عليه اسم الدائرة الانتخابية، واسم القائمة، والرقم التعريفي للقائمة، واسم المترشح الموكّل.

وبداخل الغلاف، يوضع ظرفين، أحدهما يخصّ مختلف الجداول التفصيلية للنفقات، والوثائق الثبوتية للنفقات. فيما يخصّص الثاني لمختلف الجداول التفصيلية للإيرادات، والوثائق الثبوتية للإيرادات.

ويتم إيداع الحساب من قبل المترشح الموكّل أو الأمين المالي أو محافظ الحسابات، خلال مهلة شهرين من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية، من قبل المحكمة الدستورية.

ويجب على المترشح الموكّل بالإيداع، أن يحضر معه شهادة التوكيل. وكذلك الوثيقة الثبوتية للهوية أثناء عملية الإيداع.

وختمت اللجنة بيانها، بالإشارة إلى أن تجاوز المدة القانونية المحدّدة، يؤدي إلى عدم استفادة قائمة المترشحين من تعويض نفقات حملتهم الانتخابية.