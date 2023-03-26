لجنة معاينة الملاعب التابعة للكاف تحل الإثنين بالجزائر

أنهت مهمتها بزامبيا والمغرب

ستحل اللجنة المستقلة لمعاينة الملاعب والمنشآت الرياضية التابعة للكاف بالجزائر الإثنين للشروع في مهمتها التي تدوم لغاية 29 مارس الجاري من أجل الاطلاع على جاهزية هذا البلد لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي سحبت مؤخرا من غينيا الاستوائية، حيث تتواجد 4 بلدان أخرى ضمن قائمة المرشحين لاحتضان أكبر حدث كروي في القارة السمراء وهي زامبيا، المغرب، وملف مشترك بين نيجيريا والبنين، وأنهت ذات اللجنة عملها بكل من زامبيا أولا ثم الجارة الغربية المغرب، على أن تكون الجزائر هي محطتها الثالثة، لتختتم الزيارات بمعاينة ملاعب نيجيريا والبنين لغاية 2 أفريل الداخل.

وقد أعدت الجزائر ملفا ثقيلا ومتكاملا على حد وصف رئيس الفاف جهيد زفيزف، ما يضعها في رواق جيد للغاية للحصول على هذا الشرف، خاصة وأننا لم ننظم البطولة القارية منذ 33 سنة، وآخر نسخة أجريت ببلادنا كانت سنة 1990، ويتضمن الملف نقاط قوة كثيرة تتقدمها ملاعب حديثة وعصرية بمواصفات عالمية في صورة ملعب نيلسون مانديلا ببراقي بالعاصمة، ومركب ميلود هدفي الأولمبي الجديد بوهران، واقتراب انتهاء الأشغال بجوهرة أخرى وهو ملعب تيزي وزو الذي أشاد به الناخب الوطني جمال بلماضي مؤخرا حيث وصفه بأنه الأجمل على الإطلاق ولا يختلف عن ملاعب مونديال قطر على حد تعبيره، إضافة لملاعب الدويرة، 5 جويلية، 19 ماي 1956 بعنابة، والشهيد حملاوي بقسنطينة، التي يمكن اللجوء إليها عند الحاجة.

كما تعول السلطات العليا في البلاد على نجاح الجزائر شهر جانفي الماضي في تنظيم أفضل كأس أمم إفريقيا للمحليين في التاريخ بشهادة حتى رئيس الكاف الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، وكل المتتبعين الذين حضروا لتغطية الشان، وشاهدوا بأعينهم ما يزخر به أكبر بلد إفريقي مساحة من إمكانيات وبنى تحتية قل نظيرها على مستوى القارة السمراء على غرار الفنادق، المطارات، وسائل النقل الحديثة، المستشفيات وغيرها من المنشآت.

ويتميز ملف الجزائر عن بقية ملفات المترشحين لاحتضان كان 2025 بكونه البلد الوحيد من بين البلدان الخمسة الذي يمتلك 4 ملاعب مغطاة بالكامل، مع إمكانية تغطية ملاعب أخرى في صورة 5 جويلية، وهذا من بين أهم ما يتطلبه دفتر شروط الكاف الجديد الذي يركز على هذه النقطة بشكل كبير، مما سيعطي لا محالة نقاطا إضافية لصالح ملفنا بعيدا عن لعبة الكواليس.