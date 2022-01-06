لجنة وزارية ثلاثية لتوفير الأكسجين الطبي ورفع قدرات التخزين

نصب وزارات الصناعة الصيدلانية، الطاقة والصناعة لجنة متخصّصة تتكفل برفع من قدرات التخزين والتجميع لضمان التوفير المستمر للأكسجين الطبّي على مستوى المؤسسات الاستشفائية.

وأوضح بيان لوزراة الصناعة الصيدلانية أنه في إطار التنسيق و التشاور الحكومي لمجابهة تفشّي جائحة كوفيد _19 ومن أجل ضمان الإتاحة والتزويد المستمر بمادة الأكسجين الطبّي على مستوى المؤسسات الاستشفائية، ترأس وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد رفقة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير الصناعة أحمد زغدار، الخميسن بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية اجتماع عمل وتنسيق بحضور إطارات الوزارات المذكورة.

وتم خلال الاجتماع تنصيب لجنة متخصّصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية مكلّفة باصدار -بعد التشاور مع مختلف المنتجين-سلسلة من الإجراءات الاستعجالية للرفع من قدرات التخزين وتجميع الموارد اللوجستية حسب الأقطاب الإقليمية من أجل ضمان التوفير المستمر للأكسجين الطبّي على مستوى المؤسسات الاستشفائية.

وسمح الاجتماع بتقييم الطاقة الإجمالية للإنتاج والتخزين الخاصّة بالأكسجين ومراجعة السبل والوسائل بغية تحسين وتجميع الوسائل اللوجستية من أجل ضمان نقل وتوزيع الأكسجين لمختلف المؤسسات الاستشفائية.

فيما يتعلّق بمستوى التخزين، أعطى وزير الصناعة الصيدلانية تعليمة تتعلّق بالرفع من كميات الأكسجين المخزّن إلى مستوى قدرات التخزين القصوى لمختلف وحدات الإنتاج.

فيما يخص الوسائل اللوجستية ووسائل النقل أعلنت وزارة الطاقة والمناجم وضع مجمّع سوناطراك ل 14 شاحنة ذات خزّان بسعة 20.000 لتر تحت التّصرف، لتضاف إلى القدرات الموجودة من قبل لمختلف منتجي الأكسجين التي توزع على كامل التراب الوطني.