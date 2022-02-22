لجنة وزارية مشتركة لتحسين ترتيب الجزائر في مؤشر الإبتكار

قام وزير الصناعة أحمد زغدار بتنصيب اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة المؤشر العالمي للابتكار وذلك بهدف تحسين ترتيب الجزائر ضمن هذا المؤشر.

وحسب بيان للوزارة فقد أشرف زغدار، الثلاثاء، على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة المؤشر العالمي للابتكار، الذي يعد معيارا ومرجعا عالميا لتقييم وتصنيف اقتصادات الدول حسب قدراتها ونتائجها في مجال الابتكار.

وأوضح البيان أن تنصيب هذه اللجنة متعددة القطاعات جاء بهدف تحسين ترتيب الجزائر في هذا المؤشر ومن خلاله هيكلة فعالة للنظام البيئي الوطني للابتكار.

ودعا زغدار، خلال تنصيبه لهذه اللجنة، إلى تنسيق كل الجهود المبذولة في هذا المجال حتى تصنف الجزائر ضمن هذا المؤشر في مراتب تليق بها.

ولتحقيق هذا الغرض، أشار الوزير إلى إعادة النظر في المقاربات المتبعة واعتماد نهج مشترك بين القطاعات المختلفة على ضوء المنهجية التي يرتكز عليها هذا المؤشر، والتي كانت محل تحليل ودراسة من طرف وزارة الصناعة.

كما تطرق إلى ضرورة تحيين البيانات والمعلومات التي تدخل في قياس المعايير المتعلقة بهذا المؤشر وضمان تزويد المنظمة المكلفة بإصداره بالمعطيات الموثوقة الضرورية في وقتها.