-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
تنفيذا لأوامر الرئيس تبون

لجنة وزارية مشتركة لمحاربة المضاربة

الشروق أونلاين
  • 55
  • 0
لجنة وزارية مشتركة لمحاربة المضاربة
أرشيف

تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة وترقية الصادرات، الأربعاء، تهدف لتنسيق العمل، على مستوى الأمناء العامين، من أجل مواجهة ظاهرتي المضاربة والاحتكار التي ميزتا السوق في الفترة الأخيرة.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فإن تنصيب اللجنة تم خلال اجتماع تنسيقي بين الأمناء العامين لكلا الوزارتين عقد بالوزارة، تحت رئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، وذلك “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير القاضية بتعزيز التنسيق ما بين القطاعين من أجل مواجهة المضاربة والاحتكار”.

وبالإضافة إلى التعاون الميداني المستمر ما بين القطاعين، ستشكل هذه اللجنة “الإطار الأمثل والدائم للتدخل والتحكم في أسعار المواد الأساسية في السوق من خلال وضع خطة عمل مشتركة وتبادل المعلومات وتوحيد الجهود لأجل وضع حد لظاهرة المضاربة التي تمس القدرة الشرائية للمواطن بالدرجة الأولى”، حسب البيان.

ق. و

مقالات ذات صلة
تحسبا لموسم الشتاء.. نفطال توفر كمية معتبرة من غاز البوتان

تحسبا لموسم الشتاء.. نفطال توفر كمية معتبرة من غاز البوتان

7 طعون لوكلاء السيارات تنتظر قرار الفصل

7 طعون لوكلاء السيارات تنتظر قرار الفصل

الجزائر وفرنسا.. خلافات سياسية ترهن الودّ الاقتصادي!

الجزائر وفرنسا.. خلافات سياسية ترهن الودّ الاقتصادي!

“تخفيف” دفتر شروط استيراد السيارات قبل 31 ديسمبر!

“تخفيف” دفتر شروط استيراد السيارات قبل 31 ديسمبر!

 حرائق الغابات تكبد سونلغاز خسائر بـ 100 مليار

 حرائق الغابات تكبد سونلغاز خسائر بـ 100 مليار

منجم غار جبيلات: تحديد موعد تأسيس شركة الاستغلال الجزائرية الصينية

منجم غار جبيلات: تحديد موعد تأسيس شركة الاستغلال الجزائرية الصينية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد