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الجزائر

لجنة وزارية مشتركة لنظر في التراخيص المسلمة للوحدات الإنتاجية للمياه المعدنية

الشروق أونلاين
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لجنة وزارية مشتركة لنظر في التراخيص المسلمة للوحدات الإنتاجية للمياه المعدنية

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الري، للنظر في جميع التراخيص المسلمة للوحدات الإنتاجية الخاصة بالمياه المعدنية.

وخلال إشرافه عل تدشين مخبر مراقبة النوعية وقمع الغش بولاية برج بوعريريج، الإثنين، شدد الوزير زيتوني على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والمعايير التقنية والعلمية، لحماية المستهلك.

وتعمل وزارة التجارة منذ نحو ثلاث سنوات على انجاز مخابر مراقبة النوعية وقمع الغش في مختلف المجالات، لوضع حدّ أمام ظاهرة الغش تشهدها بعض المنتجات المسوقة، المصنعة منها والمستوردة، وفي شتّى المجلات.

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