لجنة وطنية لتجويد التعليم الرقمي واعتماد وسم للجودة البيداغوجية

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري مساء أمس السبت اجتماعاً، جمع إطارات الوزارة ومسؤولي الندوات الجهوية ورئيس مجلس أخلاقيات المهنة الجامعية إلى جانب أساتذة مختصين في التعليمية البيداغوجية، لمناقشة سبل تطوير التعليم الرقمي في الجامعات.

وحسب بيان للوزارة الوصية، فإنه قد تم خلال الاجتماع، المصادقة على إعداد مشروع لتقييم الوثائق البيداغوجية والدروس المنشورة عبر المنصات الجامعية، من خلال استحداث لجنة بيداغوجية وطنية تُعنى بتجويد التعليم الرقمي.

وتتولى اللجنة عدداً من المهام أبرزها استحداث وسم” لابل” للجودة البيداغوجية للوثيقة الرقمية، وتوحيد المستهدفات المعرفية للوثائق البيداغوجية مع ضمان التحسين المستمر لمحتوياتها، إضافة إلى وضع آليات للتقييم الدوري لجودتها وقياس أثرها على الطالب.

كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مرئية الجامعة الجزائرية على الصعيد الدولي.