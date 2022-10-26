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الجزائر

لجنة وطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي

ع. ع
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لجنة وطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء في بيان لها، عن إنشاء لجنة وطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ستوكل إليها مهمة تحديد سياسة قطاعية واضحة المعالم.

وأوضح المصدر أن إنشاء هذه اللجنة يأتي تنفيذا لالتزامات وتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل الجامعة إطارا للتعليم وقاطرة للتنمية الاقتصادية والابتكار، وخلق الثروة والإسهام في رفع معدلات تشغيل حاملي الشهادات.

وستعمل هذه اللجنة – يضيف نفس المصدر – تحت الوصاية المباشرة لوزير القطاع، وتوكل إليها مهمة المساهمة والمشاركة بفعالية في تحديد سياسة قطاعية واضحة المعالم لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب اقتراح آليات تقنية وتنظيمية لذلك، من خلال وضع واتخاذ التدابير والإجراءات لتحسين ترتيب المؤسسات الجامعية والبحثية في التصنيفات الجهوية والعالمية.

كما ستسهم ذات اللجنة في مرافقة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تحسين مرئية نشاطاتها وأعمالها ومنتوجاتها، على أن تتشكل من أساتذة وباحثين دائمين من مختلف المؤسسات الجامعية والبحثية عبر الوطن، كما يمكن لها أن تستعين بخبراء علميين وتقنيين من داخل الوطن وخارجه.

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