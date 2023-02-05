لجنة وطنية لمتابعة التكوين في طور الدكتوراه

المناهج ستشمل 4 مواد تعليمية

استحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة وطنية للإشراف ومتابعة تنفيذ برامج التكوين الأولي في الطور الثالث في مؤسسات التعليم العالي، التي أطلق عليها “اللجنة الوطنية”.

وأفاد قرار لوزارة التعليم العالي بتاريخ 2 فيفري الجاري، اطلعت عليه “الشروق”، بأن اللجنة الوطنية تتشكل من مكتب تنسيق ومن لجان بيداغوجية وطنية للمواد، ويتكفل مكتب التنسيق بالإشراف على التكوين الأولي في الطور الثالث، والسهر على تنفيذ برامجه، وأوكلت للمكتب مهام “تنسيق وتوجيه أعمال اللجان البيداغوجية للمواد، وضمان السير الحسن لبرنامج التكوين الأولي في الطور الثالث على مستوى مؤسسات التعليم العالي، ووضع ومواءمة وتقييم منظومة التكوينات المتعلقة بتطبيق برنامج التكوين الأولي في الطور الثالث”.

وعلاوة على ذلك يتولى مكتب التنسيق العمل مع اللجنة الوطنية للتعليم عن بعد فيما يخص استعمال أنماط التعليم عبر الخط، وإعداد حصائل النشاطات من أجل تقديمها لوزير القطاع.

أما عن اللجنة البيداغوجية في اللجنة، فتتكفل بمرافقة الخلية المكلفة بضمان ومتابعة برنامج التكوين الأولي في الطور الثالث، وضمان تكوين المكونين المكلفين بتدريس المقاييس الأفقية لصالح طلبة الدكتوراه، والمشاركة في تحسين نوعية التعليم، ومتابعة تنسيق النشاطات البيداغوجية، وإنشاء شبكة وطنية من المكونين لكل مادة، بهدف تعزيز أي عمل لتجميع الموارد البشرية والوثائقية.

وبحسب القرار، تم تقسيم اللجان البيداغوجية لمواد محددة هي التعليمية والفلسفة والإنجليزية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال..

وحدد القرار قائمة اسمية بأعضاء اللجنة الوطنية والمكونة من 9 أساتذة، حيث سيترأسها بن يمينة سعدي من جامعة المسيلة، وتم اختيار 9 أساتذة لأعضاء اللجنة البيداغوجية الوطنية لمادة التعليمية برئاسة بن حوحو نبيلة من المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، ونفس العدد للجنة الفلسفة برئاسة شيكو يمينة من المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة كذلك، وتم تعيين قارة مصطفى وبوسنة ليلى في لجنة الإنجليزية، وبلهاني أحمد من جامعة قسنطينة 1 لترؤس لجنة تكنولوجيات الإعلام والاتصال.