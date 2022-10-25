‎لجنتا تحقيق برلمانيتان في قطاعي الصحة والنقل قريبا

إحالة حزمة قوانين على الهيئة التشريعية

أعطى مكتب المجلس الشعبي الوطني موافقته المبدئية على إنشاء لجنتي تحقيق برلمانيتين حول نقائص قطاع الصحة بالجنوب، ومعاناة المواطنين وأبناء الجالية من الإجراءات البيروقراطية خلال السفر”، في انتظار الموافقة الرسمية على الملف.

ويبدو أن الدورة البرلمانية الثانية لنواب المجلس الشعبي الوطني ستكون مغايرة عن سابقتها، نظرا لحزمة القوانين المحالة على الهيئة التشريعية، فضلا عن الخرجات الميدانية التي تنتظر ممثلي الشعب خلال هذه الدورة التي تزامنت مع قبول مبدئي وغير رسمي، لمكتب الغرفة السفلى للبرلمان لمقترحي تشكيل لجان تحقيق برلمانية في سابقة هي الأولى منذ سنة 2011. وكان قد كشف النائب عن الجالية، عبد الوهاب يعقوبي عبر صفحته بالفايسبوك، عن قبول مكتب المجلس الشعبي الوطني، مقترح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول معاناة المواطنين والجالية من صعوبات السفر، إذ أن شكوى النواب ارتكزت على تفشي المحسوبية والرشوة والتلاعب بأسعار الرحلات.

وكتب النائب يعقوبي، أنه كان قد أودع هذه المبادرة التشريعية يوم 13 أكتوبر 2021 لإنشاء لجنة التحقيق في ظل شكاوى مواطني المهجر المتكررة. وفي ذات السياق، ارتبط المقترح الثاني المقدم من طرف النواب حول نقائص ملف الصحة في الجنوب ككل، إذ تشير الأصداء الأولية لقبول هذه اللجنة، ويرتقب ترسيم ذلك قريبا.