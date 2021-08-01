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الجزائر

لحاملي البكالوريا الجدد: تخصيص بوابة لفتح حساب بريدي والبطاقة الذهبية

الشروق أونلاين
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لحاملي البكالوريا الجدد: تخصيص بوابة لفتح حساب بريدي والبطاقة الذهبية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بإمكان حاملي شهادة البكالوريا الولوج إلى بوابة بريد الجزائر:CCP-Nat، التي “سيتم فتحها قريبا” خصيصا لفتح حساب بريدي جاري والبطاقة الذهبية.

وأكدت الوزارة، الأحد، في بيان لها أنه في إطار تجسيد الاتفاقية المبرمة مع وزارة البريد والمواصلات، “تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاملي شهادة البكالوريا دورة 2021 أنه بإمكانهم الولوج، إلى بوابة بريد الجزائر:CCP-Nat، التي سيتم فتحها قريبا، خصيصا  لطلب فتح حساب بريدي جاري، وكذا طلب البطاقة الذهبية التي يمكن استخدامها لدفع حقوق التسجيل خلال مرحلة التسجيلات النهائية التي ستكون في الفترة من 04 إلى 09 سبتمبر 2021”.

وأوضحت الوزارة أنه “يمكن دفع حقوق التسجيل من أي بطاقة ذهبية لأحد أفراد الأهل أو الأقارب”، مؤكدة في نفس الاطار أن “التسجيلات النهائية ستتم في جميع مراحلها عبر الخط فقط، بما في ذلك دفع حقوق التسجيل عبر الخط”، مذكرة أن نتائج التوجيه سيتم “الإعلان عنها يوم 08 أوت 2021 “.

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