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عقب قرار وقف إطلاق النار

لحظات مؤثرة.. أم الشهيد محمد كيوان تحظى بمآزرة شباب وشابات فلسطين

نادية شريف
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لحظات مؤثرة.. أم الشهيد محمد كيوان تحظى بمآزرة شباب وشابات فلسطين

حظيت أم الشهيد الفلسطيني محمد كيوان، ليل الخميس إلى الجمعة، بمؤازة شباب وشابات فلسطين، مباشرة عقب قرار وقف إطلاق النار.

وبحسب ما أظهرت بعض الفيديوهات فقد توجه الشباب الفلسطينيون الذين كانوا يحتفلون بانتصار غزة إلى بيت الشهيد مهلّلين: “أم الشهيد كل الشباب أولادك”.

ونشرت الإعلامية بقناة الجزيرة، غادة عويس التي أفحمت مؤخرا الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي بدفاعها عن الفلسطينيين، مقطعا مؤثرا لزميلات الشهيد بالدراسة وجاراته وهن يرددن على مسامع والدته: “أم الشهيد هنيالك يا ريت امي بدالك”.

وشيّعت جماهير غفيرة من فلسطينيي الداخل، مساء الخميس، الشهيد الشاب محمد كيوان، البالغ من العمر 17 عاما، في مدينة أم الفحم.

واستشهد محمد كيوان على يد عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، حيث أصيب في رأسه برصاص حيّ.

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