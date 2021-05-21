لحظات مؤثرة.. أم الشهيد محمد كيوان تحظى بمآزرة شباب وشابات فلسطين
حظيت أم الشهيد الفلسطيني محمد كيوان، ليل الخميس إلى الجمعة، بمؤازة شباب وشابات فلسطين، مباشرة عقب قرار وقف إطلاق النار.
وبحسب ما أظهرت بعض الفيديوهات فقد توجه الشباب الفلسطينيون الذين كانوا يحتفلون بانتصار غزة إلى بيت الشهيد مهلّلين: “أم الشهيد كل الشباب أولادك”.
احتفالات بنصر غزة ومسيرة باتجاه بيت الشهيد محمد كيوان عشان يونسوا إمه. يا رب تحمي شباب أم الفحم وفلسطين يا رب. pic.twitter.com/Y7KI7lJai1
— نيد بدون كمامة (@__need___) May 21, 2021
ونشرت الإعلامية بقناة الجزيرة، غادة عويس التي أفحمت مؤخرا الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي بدفاعها عن الفلسطينيين، مقطعا مؤثرا لزميلات الشهيد بالدراسة وجاراته وهن يرددن على مسامع والدته: “أم الشهيد هنيالك يا ريت امي بدالك”.
مشهد مؤثر 🥺 وشعب جبّار مذهل
المجد والخلود لشهداء #فلسطين ولأمّهاتهم❤️ #غزة_تنتصر ✌️ pic.twitter.com/7G916l0gow
— Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 21, 2021
وشيّعت جماهير غفيرة من فلسطينيي الداخل، مساء الخميس، الشهيد الشاب محمد كيوان، البالغ من العمر 17 عاما، في مدينة أم الفحم.
واستشهد محمد كيوان على يد عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، حيث أصيب في رأسه برصاص حيّ.
تذكروا منيح الشهيد محمد كيوان من الداخل الفلسطيني، شهيد ابن ١٧ سنه، شرطة الاحتلال اطلقت الرصاص على رأسه من الخلف وخرجت الرصاصه من الأمام.
قرّبوا ع وجهه واحفظوه منيح! pic.twitter.com/ZIqr8uGKdy
— Casillas (@MadridFatma) May 21, 2021