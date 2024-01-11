لحظات من الرعب في طائرة منتخب غامبيا

عاشت بعثة منتخب غامبيا لحظات رعب، بعدما أقلعت الطائرة باتجاه كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وتسبب عطل في طائرة منتخب غامبيا، والتي حلقت بالسماء لمدة 9 دقائق، في العودة من جديد إلى المطار الرئيسي لدولة غامبيا ليتقرر تأجيل التنقل إلى كوت ديفوار.

وقال الاتحاد الغامبي في بيان رسمي: “يؤسف اتحاد غامبيا لكرة القدم إبلاغ الجمهور بأن الطائرة المستأجرة التي تقل منتخب البلاد إلى كأس الأمم الأفريقية قد عادت بسبب مشاكل فنية” .

وأضاف البيان: “استغرقت الرحلة تسع دقائق في الجو عندما أدرك الطاقم ذلك وطلب على الفور العودة إلى بانجول”.

وتابع: عند الهبوط أشارت التحقيقات الأولية إلى فقدان الضغط في المقصورة والأكسجين، ومع ذلك، يقوم الفريق الفني للشركة المشغلة للرحلة، طيران كوت ديفوار، بتقييم الوضع لتحديد سبب نقص الأكسجين وضغط المقصورة “.

وأتم البيان: “سيتم إبقاء الجمهور على اطلاع بأي تطورات في هذا الشأن، نعتذر عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الأمر، حيث نسعى لإيجاد حل سريع للفريق للسفر إلى ساحل العاج في أقرب وقت ممكن” .

وتحدث مدرب المنتخب الغامبي توم سانتيفت عن حادثة الطائرة، وقال: “كنا على وشك الموت، بعد تسع دقائق قرّر الطيار الالتفاف لأنه لم يكن هناك إمداد بالأكسجين، بعض اللاعبين لم يستيقظوا مباشرة بعد الهبوط، لقد حصلنا على التسمم بأول أكسيد الكربون، لو استمر الحال لمدة 30 دقيقة أخرى داخل الطائرة لتوفينا كلنا”.