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دشّنه الرئيس تبون خلال زيارته للجلفة

لحظة انطلاق أولى رحلات القطار الجديد بوغزول – الجلفة – الأغواط (فيديو)

الشروق أونلاين
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لحظة انطلاق أولى رحلات القطار الجديد بوغزول – الجلفة – الأغواط (فيديو)
ح.م
جانب من مراسم التدشين

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يوم الإثنين، مقطع فيديو يظهر لحظة انطلاق أول رحلة للقطار الجديد الرابط بين بوغزول – الجلفة – الأغواط.

وسيدخل القطار الجديد، الذي دشّنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، خلال زيارته إلى الجلفة، حيّز الخدمة بداية من اليوم 30 أكتوبر.

ويربط هذا الخط ولايات المدية والجلفة والأغواط عبر 6 محطات كالتالي:

  • محطة بوغزول بولاية المدية.
  • محطات عين وسارة، حاسي بحبح، والجلفة بولاية الجلفة.
  • محطتي سيدي مخلوف والأغواط بولاية الأغواط.

وسينشط هذا الخط عبر رحلة صباحية على الساعة 5:10 صباحا. انطلاقا من محطة بوغزول باتجاه محطة الأغواط، مرورا بمحطة الجلفة.

كما يشمل رحلة مسائية تنطلق من محطة الأغواط باتجاه محطة بوغزول، مرورا بمحطة الجلفة. على الساعة 10: 16 مساء. ليصل إلى بوغزول على الساعة 39: 18 مساء.

وهناك يمكن للمسافرين على متن القطار استئناف رحلاتهم نحو وجهات أخرى عبر قطار تيسمسيلت-برج بوعريريج. أو من خلال وسائل النقل الأخرى.

كما يضمن الخط الجديد إمكانية التنقل بين ولايتي الجلفة والأغواط عبر رحلتين إضافيتين حسب البرنامج التالي:

  • انطلاقا من محطة الأغواط باتجاه محطة الجلفة: رحلة على الساعة 00: 9 صباحا، وأخرى عند منتصف النهار وأربعين دقيقة 45: 12 صباحا،
  • انطلاقا من محطة الجلفة باتجاه محطة الأغواط: رحلة على الساعة 00: 11 صباحا، وأخرى على الساعة 30: 14 بعد الزوال.

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