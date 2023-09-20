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بعد مقاطعته خطاب الرئيس الإيراني في الجمعية العامة

لحظة طرد سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة (فيديو)

الشروق أونلاين
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لحظة طرد سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة (فيديو)
ح.م
لحظة طرد سفير الاحتلال

طُرد سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان مساء الثلاثاء، من قاعة المناقشات العامة بمقر المنظمة في نيويورك.

وقع ذلك بعد مقاطعة ممثل الاحتلال لخطاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.

ورفع ممثل الاحتلال لافتة تحمل صورة الشابة الإيرانية مهسا أميري، التي يعتقد أنها قتلت من طرف شرطة بلادها في سبتمبر 2022.

سفير الاحتلال يرفع لافتة أمام الرئيس الإيراني..

وفور خروجه من قاعة المناقشات العامة، أوقف عناصر الأمن في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك السفير الإسرائيلي. ليتمّ احتجازه عدّة دقائق، قبل إطلاق سراحه.

ودعا الرئيس الإيراني في خطابه أمام الجمعية العامة “لإنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين، والاعتراف بها دولةً مستقلة”. إلى جانب انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية والسورية المحتلة.

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