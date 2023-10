لحظة قصف مبنى سكني في غزة خلال بثّ مباشر لقناة الجزيرة (فيديو)

وثّقت كاميرا قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية يوم السبت، لحظة تعرض مبنى سكني في قطاع غزة لقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع بث مباشر لمراسلة القناة من القطاع.

ووقع الانفجار في مكان قريب من وقوف مراسلة القناة لتصوير البثّ المباشر، ما تسبّب في إصابتها بحالة من الهلع. قبل أن يدعوها المذيع إلى الانتقال إلى مكان آمن حفاظا على سلامتها.

ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومي السبت والأحد، إلى 370 شهيدا، مع إصابة 2200 آخرين بجروح، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية في القطاع.

ومنذ فجر يوم الأحد، استشهد 138 فلسطينيا في غزة، بينهم أطفال رضع ونساء وكبار في السن. جراء قصف طيران الاحتلال لعدد من المنازل في مناطق مختلفة من القطاع.

An Israeli missile strike on a Palestinian tower was caught on live TV as an Al Jazeera reporter conducted a broadcast on Saturday. The building which collapsed housed the headquarters of several media institutions https://t.co/6IdLbHGrGZ pic.twitter.com/GV6vJlOzGy

— Reuters (@Reuters) October 8, 2023