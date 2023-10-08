-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

لحظة قصف مبنى سكني في غزة خلال بثّ مباشر لقناة الجزيرة (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 609
  • 0
لحظة قصف مبنى سكني في غزة خلال بثّ مباشر لقناة الجزيرة (فيديو)
ح.م
لقطة من الفيديو

وثّقت كاميرا قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية يوم السبت، لحظة تعرض مبنى سكني في قطاع غزة لقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع بث مباشر لمراسلة القناة من القطاع.

ووقع الانفجار في مكان قريب من وقوف مراسلة القناة لتصوير البثّ المباشر، ما تسبّب في إصابتها بحالة من الهلع. قبل أن يدعوها المذيع إلى الانتقال إلى مكان آمن حفاظا على سلامتها.

ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومي السبت والأحد، إلى 370 شهيدا، مع إصابة 2200 آخرين بجروح، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية في القطاع.

ومنذ فجر يوم الأحد، استشهد 138 فلسطينيا في غزة، بينهم أطفال رضع ونساء وكبار في السن. جراء قصف طيران الاحتلال لعدد من المنازل في مناطق مختلفة من القطاع.

مقالات ذات صلة
إيلون ماسك أمام المحكمة لهذا السبب

إيلون ماسك أمام المحكمة لهذا السبب

ياسمينة خضرا: سأغيب عن معرض الكتاب الدولي لأني تلقيت دعوة متأخرة

ياسمينة خضرا: سأغيب عن معرض الكتاب الدولي لأني تلقيت دعوة متأخرة

حوار مع الكاتب العراقي كه يلان محمد : رحلة لاستكشاف عالم النقد وغوص في الرواية العربية

حوار مع الكاتب العراقي كه يلان محمد : رحلة لاستكشاف عالم النقد وغوص في الرواية العربية

بالفيديو.. هكذا خططت وبدأت كتائب القسام “طوفان الأقصى”!

بالفيديو.. هكذا خططت وبدأت كتائب القسام “طوفان الأقصى”!

ممثل الجزائر في “نجوم العلوم” للشروق أونلاين : ابتكاري يعالج الأمراض الصامتة وكل ثقتي بدعم الجزائريين لي

ممثل الجزائر في “نجوم العلوم” للشروق أونلاين : ابتكاري يعالج الأمراض الصامتة وكل ثقتي بدعم الجزائريين لي

آخرهن إيرانية من خلف القضبان.. 19 امرأة فزن بجائزة نوبل للسلام

آخرهن إيرانية من خلف القضبان.. 19 امرأة فزن بجائزة نوبل للسلام

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد