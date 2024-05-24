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رياضة
إياب نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا

لحلو بن براهم للإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد

ع. ع
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لحلو بن براهم للإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد

عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، الحكم الدولي الجزائري، لحلو بن براهم مكلفا بالإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد في غرفة “الفار” في إياب نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم بين الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي المقرر السبت بالقاهرة بداية من الساعة السادسة مساء.

وأسندت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم مهمة إدارة هذه المباراة للحكم الكونغولي جون جاك ندالا. وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي بملعب حمادي العقربي برادس قد انتهت على نتيجة التعادل الأبيض (0-0).

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