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الجزائر

الحماية المدنية: وفاة 11 شخصا في حوادث مرور خلال 48 ساعة الأخيرة

الشروق أونلاين
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الحماية المدنية: وفاة 11 شخصا في حوادث مرور خلال 48 ساعة الأخيرة

كشفت مصالح الحماية المدنية، السبت، عن تسجيل وفاة 11 شخصا وإصابة 316 آخرون بجروح, على إثر حوادث مرور سجلت خلال الـ48 ساعة بعدة ولايات.  

وأفاد بيان الحماية المدنية، أن أعوانه تدخلوا  خلال نفس الفترة, من أجل إسعاف 11 شخصا أصيبوا باختناق, جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة وسخانات المياه داخل منازلهم, بكل من المدية (6 أشخاص), النعامة (2), تيبازة (2), المسيلة (1).

كما تدخلت الحماية المدنية كذلك, من أجل إخماد 07 حرائق حضرية وصناعية ومختلفة بكل من ولاية: الجزائر, البليدة, بومرداس, تيزي وزو, تيارت وبشار.

وخلفت هذه الحرائق إصابة 03 أشخاص بجروح و إصابة 04 آخرين بصدمة على إثر حريق شب بمدخل النفق على مستوى الطريق السيار شفة اتجاه المدية, تم التكفل بالضحايا.

وأضاف البيان أن مصالح الحماية المدنية تدخلت بتيارت على إثر تسرب لغاز البوتان متبوع بانفجار داخل مسكن المتواجد بحي مزقيدة واد طنبة, (بلدية و دائرة تيارت), حيث أدى هذا الانفجار إلى إصابة شخصين (2) بحروق مختلفة تم إسعافهم.

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