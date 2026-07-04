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الجزائر

لحماية حسابات الزبائن.. بريد الجزائر يُصدر بيانا هاما

الشروق أونلاين
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لحماية حسابات الزبائن.. بريد الجزائر يُصدر بيانا هاما

جددت مؤسسة بريد الجزائر دعوتها لزبائنها إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند التعامل مع أي جهة تطلب معلوماتهم الشخصية.

وأفادت المؤسسة في بيان لها، السبت، أنه في إطار حرصها على حماية بيانات الزبائن الشخصية وتعزيز أمن معاملاتهم، تذكرهم بضرورة توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع أي جهة تطلب معلوماتهم الشخصية، مثل رقم الهاتف، الاسم، اللقب أو العنوان.

ودعت المؤسسة زبائنها إلى عدم مشاركة معلوماتهم أو رموزهم السرية مع أي شخص، مع ضرورة إبلاغ بريد الجزائر فورا في حال تلقي أي مكالمة أو معاملة مشبوهة.

كما دعت مؤسسة بريد الجزائر كل من يتعرض لمحاولة احتيال أو يقع ضحية لها إلى التوجه مباشرة إلى مصالح الأمن لتقديم بلاغ رسمي، مع التواصل في الوقت نفسه مع مركز خدمة الزبائن عبر الرقم 1530.

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