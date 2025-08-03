لحماية صحة المستهلك.. تكثيف الرقابة التجارية على الأنشطة الغذائية خلال الصيف

ضاعفت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية جهودها الميدانية عبر مختلف ولايات الوطن، تنفيذًا لتعليمات الوزير الطيب زيتوني، وفي إطار البرنامج الوطني للرقابة الصيفية، لا سيما خلال الفترات الليلية وعطلة نهاية الأسبوع التي تعرف نشاطًا تجاريًا مكثفًا وارتفاعًا في الطلب على المواد الغذائية والمأكولات الجاهزة.

وحسب بيان لوزارة التجارة الداخلية، فإن هذه التدخلات تهدف هذه إلى تعزيز اليقظة الوقائية وتقليص المخاطر المرتبطة بعدم احترام شروط الصحة والسلامة، من خلال تكثيف الرقابة على الأنشطة ذات العلاقة المباشرة بصحة المستهلك، على غرار محلات بيع المرطبات والحلويات، السوبيرات، المطاعم، ونقاط البيع المباشر.

وقد شملت مهام أعوان الرقابة التجارية معاينة مدى الالتزام بمعايير النظافة والصحة، إلى جانب مراقبة ظروف العرض والتبريد والتخزين، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة، حيث لقي هذا الحضور الميداني استحسان المواطنين، خاصة خلال الفترات الليلية، لما له من دور في تعزيز الانضباط التجاري والحد من التجاوزات.

وأكدت وزارة التجارة أن هذه الحملة الرقابية ستتواصل بوتيرة تصاعدية مع توسيع نطاقها زمنيًا ومكانيًا خلال الفترة الصيفية، داعية التجار إلى احترام شروط الصحة والسلامة الغذائية، وحاثّة المواطنين على ممارسة دورهم في الرقابة التشاركية بالتبليغ عن التجاوزات، دعمًا للشفافية وتعزيزًا لثقافة استهلاك آمن ومسؤول.