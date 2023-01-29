لحوم أرجنتينية طازجة للجزائريين مرتقبة في رمضان

من الوارد جدا استيرادها عبر مؤسسة عمومية

من المرجح جدا أن يتم تزويد الأسواق الوطنية بلحوم حمراء من دولة الأرجنتين خلال الفترة القادمة، بما فيها شهر رمضان الكريم، في خطوة تهدف إلى توفير هذه المادة من جهة وكبح أسعارها التي بلغت مستويات غير مسبوقة من جهة أخرى.

في هذا السياق، أفادت مصادر على صلة بملف استيراد اللحوم لـ”الشروق” أن مصالح الصحة الحيوانية الجزائرية المكلفة بمنح الموافقة على دخول منتجات حيوانية لبلد ما، وافقت مؤخرا على اقتراح الهيئة الوطنية للصحة والجودة للأغذية الزراعية الأرجنتينية لتحيين الشهادة المصاحبة لشحنات لحوم الأبقار الطازجة الخالية من العظم والمعبأة في الفراغ، بفترة صلاحية اللحم تصل 120 يوما

ووفق هذا الاتفاق، فإن اللحوم الأرجنتينية سيكون مسموحا لها بدخول السوق الجزائرية مجددا، علما أن آخر استيراد من هذا البلد يعود إلى سنة 2018.

ووفق المصادر التي تحدثت إليها “الشروق”، فإن الاستيراد من الأرجنتين منتظر في قادم الشهور، ومن المرجح جدا أن تبدأ العملية قريبا جدا من دون تقديم تفاصيل عن موعد وصول أول شحنة، ومن الوارد جدا أن تتم العملية عبر مؤسسة عمومية.

في ذات السياق، أفاد بيان لوزارتي الخارجية والفلاحة الأرجنتينية، إضافة لهيئة الصحة والجودة للأغذية الزراعية، على مواقعها الرسمية على شبكة الانترنت، أن الجزائر سمحت مجددا باستيراد اللحم الطازج الخالي من العظم من الأرجنتين، المحفوظ وفق شروط التبريد اللازمة والمعبأ وفق التفريغ الهوائي، بمدة حفظ اللحم تصل إلى 120 يوم.

واختتمت المفاوضات في 16 جانفي الماضي خلال محاضرة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، شارك فيها مهنيون عن الهيئة الوطنية للصحة والجودة للأغذية الزراعية الأرجنتينية ووزارة الفلاحة وسفارة الأرجنتين في الجزائر، إضافة إلى مديرية المصالح البيطرية الجزائرية.

كما تم التباحث بهذا الشأن خلال زيارة وفد وزارة الخارجية الأرجنتينية للجزائر في نوفمبر الماضي، حيث أجرى مباحثات مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني بهذا الخصوص.

وتعود آخر مرة صدرت فيها الأرجنتين لحوما حمراء طازجة إلى الجزائر إلى عام 2018، كما تعتبر الجزائر الشريك التجاري الأول لهذه الدولة في القارة الإفريقية، بمجموع مبادلات بلغت مليارا و778 مليون دولار، منها 1 مليار و597 مليون دولار صادرات أرجنتينية إلى الجزائر، و181 مليون دولار صادرات جزائرية إلى الأرجنتين.