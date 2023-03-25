لحوم الصحراء في أسواق الجملة بـ 1200 دج

رئيس الفدرالية الوطنية للحوم بأسواق الجملة، خير مروان:

أكد رئيس الفدرالية الوطنية للحوم بأسواق الجملة، خير مروان، أن اللحوم القادمة من الصّحراء، التي تباع بـ 1200 دج بالجملة، لقيت إقبالا خلال اليومين الأولين لرمضان، وستساهم حسبه في خفض الأسعار تدريجيا في رمضان، خاصة مع دخول اللحوم الطازجة المستوردة إلى الأسواق، التي ستساهم حسبه في تقليل الإقبال على المنتج المحلي، وستترك بصمتها في السّوق.

وأعطى محدثنا تقييما أوليا لثلاثة الأيام الأولى من شهر رمضان، وقال بأن لحوم الأبقار بقيت مرتفعة نوعا ما في أسواق الجملة، بحيث تراوحت من 1420 دج إلى 1590 دج، وذلك حسب النوعية، بينما أسعار لحوم الخروف “تعدّت المعقول”، بعدما ناهز سعرها في الجملة 2000 دج إلى غاية 2200 دج، والظاهرة علق بشأنها مُحدّثنا قائلا: “لحوم الأغنام تباع بأسعار جنونية ومُبالغ فيها، فحتّى لو فرضنا وجود ندرة الثروة الحيوانية بالنسبة للخروف، وقلة العرض وحتى مع غلاء أسعار الأعلاف، ولكن المربين والسماسرة يتحملون المسؤولية في هذا الارتفاع”.

ودعا محدثنا إلى مواجهة المذابح العشوائية التي تذبح أنثى الخروف، لحماية ثروة الأغنام في بلادنا، كما دعا إلى استثمار المؤسسات التابعة للدولة، في تربية المواشي لخلق وفرة في المنتج.