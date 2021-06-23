لحية عادل إمام تثير الجدل عبر مواقع التواصل!

في صورة جمعته بنجله محمد

أثارت صورة متداولة للفنان المصري عادل إمام، مؤخرا، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لظهوره رفقة نجله وهو مطلق لحية على غير العادة.

وتداول ناشطون صورة زعيم الكوميديا رفقة نجله محمد إمام، حيث ظهر بلحية بيضاء وهو مبتسم، بعد فترة غياب عن الشاشة.

وبحسب ما أفاد الإعلام المصري فإن الزعيم لم يطلق لحيته، وإنما تلك الصورة من أعمال الفوتوشوب وتعود للعام 2018، أين حضر حفل زفاف ابن أحد أصدقائه من الوسط الفني.

​وكان آخر ظهور للفنان عادل إمام من خلال مقطع فيديو نشره نجله المخرج رامي إمام نهاية عام 2019، من موقع تصوير مسلسل “فلانتينو” لينفي الشائعات التي ترددت عن وفاته.

فيديو نادر متداول لعادل إمام وزوجته.. شاهد ماذا قال عنها!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين 17 ماي 2021، فيديو نادر لعادل إمام وزوجته، وذلك بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ 81.

وتحدث الزعيم في المقطع المصور عن ما أسماه النصف الحلو في حياته وكيف تعرف على زوجته هالة الشلقاني بالصدفة.

وسرد الفنان للمذيع مفيد فوزي كيف قابل هالة بينما كان في منزل صديقه سمير خفاجة باعتبارها جارته.

وقال: “كنا قاعدين عند سمير فجأة الشباك فتحته شوفتها زي القمر كل اللي حواليا عكسها إلا أنا لأني مبعرفش أعاكس أصلا وعمري ما عكست قبل كده، لكن في الأفلام اعرف”.

وأضاف: “أول ما عرفتها قولتلها إحنا مش هنتجوز قالتلي أوك فإتجوزنا بعد سنة، بعد ما إتجوزنا قولتلها إحنا مش هنخلف تاني فروحت مخلف رامي، قولتلها كفاية ولد واحد علشان نعرف نعيش حياتنا فروحت مخلف سارة، قولتلها ولد وبنت جميل جداً كده فروحت مخلف محمد، فأنا لغاية دلوقتي مش عارف هيحصل إيه تاني”.

يذكر أن زعيم الكوميديا العربية من مواليد 17 ماي 1940 بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتعتبر هالة الشلقاني هي السر الأكبر في حياة الزعيم، ورغم أنه ارتبط بها فقط ولم يتزوج من سواها إلا أنها ظلت دائمًا خلف الستار ولم تتصدر المشهد.

تزوج من الشلقاني والتي قال عنها أكثر من مرة إنها حبه الأول والأخير وأنه لم يكن يتوقع أن يتزوج منها لأن مستواه المادي والاجتماعي كان أقل منها بكثير.

ولم يكن في تلك الفترة قادرا على شراء شقة فخمة لتعيش فيها في نفس المستوى الذي تعيش فيه لدى أهلها إلا أنها وافقت عليه.

والغريب في علاقة الزعيم والشلقاني أنها لم تظهر للأضواء كثيرا على غرار الكثير من أهل الفن.