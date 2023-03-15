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الخارجية الروسية “تفضح” نظيرتها المغربية بشأن اتصال بين لافروف وبوريطة

الشروق أونلاين
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الخارجية الروسية “تفضح” نظيرتها المغربية بشأن اتصال بين لافروف وبوريطة
ح.م
وزيرا خارجية روسيا والمغرب

فضحت وزارة الخارجية الروسية نظيرتها المغربية بشأن محادثات هاتفية جمعت بين سيرغي لافروف وناصر بوريطة.

وقالت وزراة الخارجية المغربية في بيان لها أن بوريطة تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رغم أن حقيقة الاتصال غير ذلك، وصياغة البلاغ بهذه الطريقة في الأعراف الدبلوماسية له “إيحاءات”، أرادت الرباط إيصالها للرأي العام المحلي.

صورة بيان الخارجية المغربية

وفي السياق ذاته نشرت وزارة الخارجية الروسية بيانا حول مكالمة هاتفية مع الخارجية المغربية، وحرصت على التوضيح أن الاتصال كان بطلب من الرباط

وجاء في البيان: جرت محادثة هاتفية بين وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرغي لافروف ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة بمبادرة من الأخير.

صورة بيان الخارجية الروسية

وتابعت الخارجية الروسية عند مناقشة القضايا الإقليمية، تم التأكيد على الحاجة إلى حل جميع حالات الصراع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أساس مبادئ القانون الدولي المعترف بها بشكل عام وتوازن مصالح جميع الأطراف المعنية.

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التعليقات
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  • محرفون

    الخارجية المغربية تحرف تصريحات كل المسؤولين الأجانب الذين يزورون المغرب على أساس دعمهم مبادرة الحكم الذاتي.. لكن العالم مع الحل الذي تطالب به الأمم المتحدة وهو تقرير المصير اي الاستفتاء

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