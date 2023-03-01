لخضر بلومي يكرّم في الإمارات

كرم نادي الوصل الإماراتي، الدولي الجزائري السابق، لخضر بلومي، خلال زيارته لمقر التدريبات.

وقام مسؤولو النادي الإماراتي بتكريم، النجم الجزائري لخضر بلومي، حيث تم منحه قميصا للفريق بالرقم 10 .

وكتب النادي الإماراتي على صفحته الرسمية عبر “تويتر”: ” أسطورة الكرة الجزائرية، نجم منتخب محاربي الصحراء يزور تدريبات الفهود، ويعبر عن مدى حبه واعتزازه بالكيان الوصلاوي العريق”.

ونشر نادي الوصل الإماراتي صورا لتكريم بلومي، من طرف مسؤولي الفريق، وبحضور رئيس جمعية راديوز، قادة شافي.