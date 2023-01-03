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الجزائر

لخضر بن خلاف وجاب الله.. انفصال بعد مسيرة فاقت 30 سنة

الشروق أونلاين
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لخضر بن خلاف وجاب الله.. انفصال بعد مسيرة فاقت 30 سنة
أرشيف
بن خلاف إلى جانب جاب الله

أكد رئيس مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، انسحابه من الحزب نهائيا بالتزامن مع المؤتمر الثاني الذي انعقد بالجزائر العاصمة.

ونشر بن خلاف بيانا جاء فيه: للذين سألوا عن غيابي عن المؤتمر، أعلمهم جميعا أنني مستقيل من جميع هياكل جبهة العدالة والتنمية ابتداء من 31/12/2022 في الساعة 23 سا و58د.

وورد في بيان بن خلاف ربط توقيت انسحابه من الحزب مع انطلاق أشغال المؤتمر الثاني للحزب بتعاضدية البناء بزرالدة، في إشارة إلى أن القرار له علاقة بهذا الحدث.

ويعد لخضر بن خلاف، من أقدم القيادات التي رافقت عبد الله جاب الله، منذ تأسيس حركة النهضة نهاية الثمانينيات، كما وقف إلى جانبه خلال مختلف الأزمات الداخلية التي واجهته منذ تلك المحطة.

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