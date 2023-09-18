لدخول مدرسي ناجح.. هذه ترتيبات وزارة الداخلية

حرصت وزارة الداخلية على ضبط كافة الأمور التنظيمية واللوجستية بهدف ضمان دخول مدرسي ناجح وآمن، سواء ما تعلق بتعزيز الهياكل التربوية اللازمة أو تحسين الخدمات المدرسية بصفة عامة.

وأفادت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الترتيبات المتخذة سمحت من استلام العديد من الهياكل التربوية، على أن يتم استلام هياكل أخرى قبل نهاية السنة الجارية، الأمر الذي سيساهم في تخفيف الضغط المسجل على مستوى بعض المؤسسات التربوية.

أما فيما يتعلق بالتأهيل المتواصل للمؤسسات التربوية سيما في الطور الابتدائي، فقد تم اتمام عمليات صيانة وإصلاح ونظافة الهياكل المدرسية والتجهيزات المرتبطة بها، فضلا على إيلاء كل العناية لشق الخدمات المدرسية من إطعام وتدفئة مدرسية.

وفي ذات السياق، تم تنظيم بحر الأسبوع الماضي، حملة وطنية لتنظيف المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة تحت شعار ” دخول دراسي في محيط نظيف”، والتي شملت المحيطات الخارجية والداخلية للمؤسسات التعليمية، أين سخرت السلطات المحلية عبر ولايات الوطن كافة الوسائل المادية والبشرية اللازمة لضمان نجاح هذه العملية.

وفي سياق متصل عكفت المصالح المعنية على استكمال الإجراءات الخاصة بصب المنحة المدرسية لصالح المستفيدين قبل الدخول المدرسي.

أما بخصوص النقل المدرسي، فقد تم تسخير حوالي 18.555 حافلة من طرف البلديات منها 11.383 حافلة من حظيرة البلديات و 7.172 حافلة مؤجرة في إطار اتفاقيات مع متعاملي النقل الخواص قصد نقل التلاميذ.

كما تم بالمناسبة، عقد اجتماعات للجان الأمنية الموسعة على مستوى المحلي قصد تقييم وضبط آخر التدابير والتحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي 2023-2024، إلى جانب قيام السلطات المحلية بخرجات ميدانية على مستوى المؤسسات التعليمية للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال التلاميذ المتمدرسين فيه وتوفير لهم كل الظروف الملائمة لضمان أريحيتهم.