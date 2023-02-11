“لدينا الطموح للتتويج.. ويجب أن لا يصيبنا الغرور”

شباب بلوزداد يطيح بالزمالك المصري بالقاهرة.. رابحي:

حقّق شباب بلوزداد فوزًا ثمينًا على مستضيفه الزمالك المصري، بهدف نظيف، الجمعة، في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وفرض الكاميروني ليونيل وامبا نفسه نجمًا للمواجهة، بتوقيعه لهدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

وبذلك سجّل شباب بلوزداد بداية قوية، بإحرازه النقاط الثلاث الأولى، في مفتتح مشواره في دور المجموعات للموسم الحالي، فيما سيكون الزمالك مطالبًا بالتدارك في قادم الجولات للمنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى ربع نهائي أمجد الكؤوس الإفريقية.

وأكد مهدي رابحي، رئيس شباب بلوزداد، أن فريقه خاض مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، بهدف الفوز وهو ما تحقق بفضل اللاعبين. وقال مهدي رابحي في تصريحات عبر فضائية “أون تايم سبورتس”: “نلعب مبارياتنا دائما بإرادة الفوز. في الجزائر نعتبر الزمالك والأهلي هما الأكبر في إفريقيا لما يمتلكاه من تجربة كبيرة في القارة”. وأضاف: “هذا الأمر أعطانا رغبة كبيرة واللاعبون عبروا عن شخصيتهم داخل الملعب طوال المباراة، هي مجرد بداية. هذه البطولات نسير فيها مباراة بمباراة ولا يجب أن يصيبنا الغرور، لكن لدينا الطموح في التتويج باللقب”. وتابع رابحي: “الزمالك يمتلك خبرات وإمكانات ولاعبين كبار ولا يمكن الاستهانة بهم، نراه فريقا كبيرا وقادرا على العودة للمنافسة”. وأشاد رئيس بلوزداد بالنجم أحمد قندوسي المنضم حديثا لصفوف الأهلي، قائلا: “القندوسي لاعب جيد كنا نفاوضه وكذلك مولودية الجزائر، لكنه اختار الانتقال إلى مصر، وهو لاعب مميز وسيظهر بشكل إيجابي”.

مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي:

“طموحنا كبير في رابطة الأبطال”

أكد مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام مضيفه الزمالك، خلال الفوز (1-0) في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا. وقال الكوكي، في الندوة الصحفية التي عقب نهاية اللقاء: “الفوز على منافس قوي مثل الزمالك في ملعبه، شيء جيد، ونجحنا في تحقيق ثلاث نقاط مهمة في بداية المشوار الإفريقي”. وأضاف: “حاولنا دراسة الزمالك بتركيز في الفترة الأخيرة.. وخلال الشوط الثاني لعبنا بشكل أكثر شراسة.. شباب بلوزداد لا يخاف، وكان من الممكن تسجيل أكثر من هدف آخر.. وطموحنا كبير”. وأردف: “الزمالك يمر بظروف صعبة.. كنا ننتظر رد فعل منه، حيث كان يرغب في استعادة معنوياته أمام جماهيره، لذلك قمت ببعض التعديلات أثناء المباراة”.

وأتم: “جئنا إلى القاهرة من أجل الفوز.. وأعلم أن رحيل إمام عاشور عن الزمالك ترك أثرًا سلبيًا، لأنه اللاعب الوحيد الذي يقوم بالزيادة الهجومية بين ثلاثي الوسط”.

عضو مجلس إدارة الزمالك جمال عبد الحميد يكشف:

“البعض كان سعيدا بخسارة الزمالك”

عبر جمال عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الزمالك، عن حزنه بعد خسارة الفريق الأبيض أمام ضيفه شباب بلوزداد، في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد عبد الحميد، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة (الزمالك): “كل من هو زملكاوي حقيقي، حزين بسبب هذه الهزيمة.. لكن للأسف البعض كان سعيدا، بل تمنى خسارة الفريق”. وأضاف: “لقد تواجدت في استاد القاهرة (لحضور مباراة الزمالك وبلوزداد) وفوجئت بأحد المشجعين في المقصورة الأمامية يحمد الله، لأن ضربة رأس دونجا في نهاية اللقاء لم تسكن الشباك”. وتابع: “هذا المشجع قال لي بالحرف الواحد: الحمد لله أن الكرة لم تدخل مرمى بلوزداد لنستمر في سبابكم (مجلس الإدارة)”. وواصل المهاجم الدولي المصري السابق: “الجميع عليه تحمل هذه الظروف، والخروج من الكبوة… خسرنا مباراة مهمة، في بطولة نسعى لاستردادها بعد غياب دام 21 عاما، لكن الخسارة جاءت بضربة جزاء احتسبها الحكم فورا”. وأردف عبد الحميد: “لن أخرج بمبررات متحدثًا عن التحكيم، لكن هناك أخطاء في التشكيل، وحالة من الخوف بسبب تراجع النتائج.. الإعلام خرج بإحصائيات تفيد بأن الزمالك لا يفوز على ملعبه في افتتاح مرحلة المجموعات، وكأنه يريد إرسال رسالة سلبية للاعبين.. والآن خسر الفريق، هل استراح هؤلاء؟”.