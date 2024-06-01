وزير الفلاحة: لدينا برنامج خاص لرفع قدرات تخزين الحبوب وتطوير سلالة الدغمة

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم السبت، عن توفر ولاية النعامة لأكثر من 1,5 مليون هكتار صالحة للزراعة، مؤكدا أن هياته الوزارية وضعت أكثر من 450 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية تحت تصرف ديوان الزراعات الاستراتيجية “أوداس” للاستثمار فيها في اطار الزراعات الاستراتيجية.

وفي كلمة له، على هامش ملتقى وطني تحت عنوان “النعامة.. آفاق واعدة للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية”، أكد الوزير شرفة، أن تثمين وتطوير الزراعات الاستراتيجية، يتطلب حتما الرفع من القدرات التخزينية للحبوب، مفيدا بشروع هيأته الوزارية على بناء 350 مركز جواري لتخزين الحبوب بطاقة تقدّر بـ 1,7 مليون طن من الحبوب واعادة اطلاق مشروع تشييد 16 صومعة واعادة بناء 30 صومعة جديد لتخزين 3 مليون طن من الحبوب.

وعلى صعيد تربية المواشي وتثمين السلالات المحلية العريقة، كشف شرفة، عن وضع برنامج خاص للحفاظ على نواة السلالة الحمراء النقية جينيا “الدغمة”، وذلك عن طريق إنتاج فحول منتقات وتوزيعها على المربين في مهدها الطبيعي، على غرار ولايات النعامة وتلمسان وسعيدة، إضافة إلى إدراج السلالة الحمراء في المصنف الوطني للمنتجات الوطنية الجزائرية.

وفي ذات الاطار، كشف شرفة، عن توفر ولاية النعامة وحدها على 1,270 مليون رأس غنم وأكثر من 940 الف راس ماعز، و16 ألف رأس بقر، إضافة إلى تربية الابل والدواجن، خاص أن الولاية تتميز بذابعها الرعوي الشاسع.