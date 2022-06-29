“لدينا كل الحظوظ للتأهل وسنسعى للفوز على فرنسا”

مراد سلاطني:

كنا نعلم بأن المباراة ذات طابع خاص، حضرناهم من الناحية النفسية، وحذرناهم من اللعب الخشن للمنتخب المغربي، وكلا كنا نبحث عن الانتصار، لكننا لعبنا بحذر زائد، ما سمح لهم بالتسجيل في مرمانا، ومنعرج اللقاء هو طرد لاعبنا بالطاقة الحمراء، والنقص العددي أثر علينا، ومع هذا تقدمنا للهجوم، وقمنا ببعض التغييرات التي أعطت ثمارها، للأسف أضافوا الثاني وقتلوا كل آمالنا في العودة، وأتوجه بالشكر للجمهور الذي كان من ذهب، ودعمنا بكل قوة، وهؤلاء لاعبون شبان فعلوا ما عليهم، ولم يكن لهم الوقت الكافي للخروج من أجواء الفرحة بعد الإطاحة بمنافس كبير مثل إسبانيا، وحتى من الناحية البدنية تعبنا لأنه “داربي” ويحتاج لمجهودات كبيرة. ومع هذا لن نستسلم، وسنحضر بكل قوة للقاء المنتخب الفرنسي من أجل حسم التأهل الى الدور نصف النهائي، لدينا كل الحظوظ لاقتطاع تأشيرة العبور، وسنركز على أنفسنا ولن ننظر لنتائج الآخرين، فمصيرنا بين أيدينا، رغم وجود حسابات واحتمالات كثيرة.