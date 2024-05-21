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لرحلة حج ميسرة.. 5 نصائح هامة من السلطات السعودية لضيوف الرحمن

الشروق أونلاين
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لرحلة حج ميسرة.. 5 نصائح هامة من السلطات السعودية لضيوف الرحمن

حثت وزارة الحج والعمرة السعودية ضيوف الرحمن إلى الاستعداد المبكر لرحلة حج ميسّرة، واتباع النصائح والإرشادات التوعوية المقدمة من الوزارة أو من خلال الهيئات الرسمية المختصة ببلدانهم.

وقدمت الوزارة في سلسلة منشورات على حساباتها على شبكة التواصل الاجتماعي، حزمة من النصائح تعين الحجاج على الاستعداد الجيد بما يجنبهم مشقة السفر وتضمنت النصائح:

1- الاستعداد قبل وقت کاف.

2- التخفف من الأمتعة قدر الإمكان.

3- الالتزام بأوزان ومواصفات الأمتعة.

4- الذهاب إلى المطار في الموعد المحدد.

5- التأكد من وثائق السفر قبل التحرك.

كما نصحت الوزارة الحجاج بالاستعداد البدني لتفادي الإجهاد في الحج، ودعتهم قبل القدوم إلى استكشاف الرحلة والمناسك، والتعرف على مسافات المشاعر المقدسة، وممارسة الرياضة يوميا وتجنب الأعمال الشاقة.

كما دعتهم أثناء أداء المناسك إلى ارتداء أحذية رياضية أو طبية وتجنب المأكولات الدسمة وأخذ راحة كافية بعد النسك وشرب كمية كافية من السوائل.

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