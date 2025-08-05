“لستُ لاعباً سيئاً..وأسباب منعتني من التألق مع فيينورد”

راميز زروقي يكشف سبب تراجع مستواه ويؤكد:

أكّد الدولي الجزائري، رامز زروقي، أنه لا يتحمل مسؤولية مستوياته السيئة مع ناديه السابق فينورد، خلال الموسمين الماضيين.

زروقي وخلال موسمين رفقة فينورد، لعب أساسياً في غالب الأحيان، ولكنه كان محل انتقادات لاذعة في كل مرة بسبب عروضه غير المستقرة أحياناً، والسيئة جداً، في أوقات أخرى.

ومع وصول المدرب روبن فان بيرسي، ازدادت وضعية رامز زروقي سوءاً، ليجد نفسه أمام حتمية الرحيل والعودة إلى ناديه السابق تفينتي.

وتحدث صاحب الـ27 عاماً للتلفزيونالهولندي، قائلاً: “لست باللاعب السيئ، هناك أسباب جعلتني لا أقدّم أفضل وجه لي مع فينورد”.

وأضاف: “لقد تحدثت مع المدربين الذين مرّوا عليّ في فينورد، من أجل توضيح الدور الأنسب لي فوق الملعب، ولكني وفي كل مرة كنت أنشط في منصب لا يتلاءم وقدراتي”.

وأردف: “أنا لاعب يريد التواجد في مهمة تنظيم اللعب من منطقة الدفاع، وهو الدور الذي سأسترجعه في تفينتي وسيُساعدني لاستعادة مستواي المعهود”.

وأشار زروقي بأنه ليس لاعباً مُختصاً باسترجاع الكرات، باعتباره ليس لاعب رقم 6 تقليديا، بل عنصراً يعمل على منح نسق منتظم للفريق من خلال ضمان وصول الكرة للوسط الهجومي بأفضل طريقة ممكنة.