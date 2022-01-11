لست غاضبا وأنا واثق من التدارك أمام غينيا الاستوائية

رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم:

قال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، إن الحظ لم يحالف المنتخب الوطني في أول خرجة له الثلاثاء، في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، وذلك عقب التعادل سلبيا أمام منتخب سيراليون، لحساب المجموعة الخامسة، وذلك بالنظر إلى عديد الفرص التي أضاعها بلايلي ورفاقه، وبالخصوص في الشوط الثاني، مؤكدا في ذات الوقت أنه ليس غاضبا للنتيجة التي آلت إليها المباراة، ملمحا إلى أن “الخضر” سيتداركون في المواعيد المقبلة، بدءا بمواجهة غينيا الاستوائية الأحد المقبل، وكذا كوت ديفوار في آخر مباريات المجموعة الخامسة يوم 20 من الشهر الجاري.

جدير بذكره، أن المنتخب الوطني كان قد خيب أنصاره، الثلاثاء ، في أول خرجة قارية في “الكان” الحالية بالكاميرون، وذلك عندما فوت على نفسه حصد النقاط الثلاث أمام منتخب سيراليون “المغمور”.