“لست قلقا من قضيتي أمام محكمة نيس وأنا مستعد للكان”

يوسف عطال ثاني لاعب يلتحق بالخضر تحضيرا للعرس الإفريقي

وصل الجزائر الخميس اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي للدخول في تربص مع الخضر للمشاركة في كأس افريقيا المقررة بكوت ديفوار في الفترة ما بين 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024، ليصبح ثاني لاعب يلتحق بمركز سيدي موسى بعد اللاعب اسلام سليماني.

وقال يوسف عطال في تصريحات صحفية مباشرة بعد وصوله إلى مطار هواري بومدين عن تفاصيل القضية التي يحاكم فيها أمام المحاكم الفرنسية، بعد تضامنه مع الفلسطينيين في غزة: “وصلتني العديد من رسائل التضامن من طرف الشعب الجزائري في قضيتي مؤخرا وأشكر الجميع على مساندتهم ووقوفهم معي وإن شاء الله فيها خير والله معي”، مضيفا: “لست قلقا، لأنني لم أقم بشيء فظيع، كنت فقط أريد التضامن مع الشعب الفلسطيني وإن شاء الله القضية تحل”.

وكان وكيل الجمهورية بمحكمة نيس قد التمس حكم 10 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ في حق اللاعب الجزائري يوسف عطال زائد غرامة تبلغ 45 ألف يورو ونشر الحكم على موقع أنستغرام لمدة شهر، والحكم النهائي سيصدر يوم 3 جانفي المقبل بدون حضور اللاعب الذي يكون متواجدا مع الخضر في تربص تحضيري بالطوغو.

وفي سياق آخر، قال عطال أنه جاهز ومستعد لكأس أمم إفريقيا التي تنتظره رفقة الخضر، حيث سيشارك اللاعب في المباراتين الوديتين أمام الطوغو يوم الجمعة 5 جانفي، وبوروندي يوم الثلاثاء 9 من نفس الشهر، استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار، وسيلتحق وفد الفريق الوطني الجزائري بمدينة بواكي بكوت ديفوار، يوم الأربعاء 10جانفي، حيث سيستهل المنافسة يوم الإثنين 15 جانفي أمام أنغولا بملعب السلام على الساعة الثامنة ليلا لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة لكان 2023.

بالإضافة لمنتخبي الجزائر وأنغولا، تضم المجموعة الرابعة منتخبي بوركينا فاسو وموريتانيا.

كما وتطرق لاعب نيس الفرنسي عن القضية التي تناولها العام والخاص وهي انقلاب حافلة مولودية البيض التي أسفرت عن حالتي وفاة: “نحن في حداد، ربي يرحم موتانا وأتمنى الشفاء للمصابين”.