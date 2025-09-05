“لسنا أسرى حماس بل أسرى نتنياهو الكاذب”.. محتجز في غزة يفضح حكومة الاحتلال

خاطبهم ساخرا: "شكراً على الخبز وبعض الجبن"

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” مقطع فيديو لأحد أسرى الاحتلال لديها في قطاع غزة، بعنوان: “الوقت ينفد”.

وظهر في الفيديو الأسير الصهيوني غاي دلال من داخل مركبة في مدينة غزة الخميس الماضي، وقال الأسير: “اعتقدنا أننا أسرى لدى حماس؛ لكن الحقيقة أننا أسرى لدى حكومتنا لدى نتنياهو وبن غفير وسموترتش الذين يكذبون طوال الوقت ولا يريدون أن نعود إلى البيت”.

وظهر الأسير في الفيديو مبديا دهشته من بقائه على قيد الحياة بعد 22 شهرًا من الأسر وسط ظروف قاسية جراء تصاعد القصف “الصهيوني” وعدم توفر الطعام والماء.

وقال دلال: ” أنا وباقي الأسرى ومليونا مواطن من سكان القطاع نواجه هذه الصعوبات كل يوم”.

وأضاف بسخرية : شكرًا لك يا نتنياهو أن سمحت لنا أخيرًا بتناول الخبز وبعض الجبن والاندومي.. شكرًا أن منحتنا الطاقة لنبقى على قيد الحياة، في الوقت الذي يتواجد ابنك في ميامي يتمتع باللحوم المشوية”.

وعبَّر دلال عن “رعبه” من خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة، مؤكدًا أن مجاهدي القسام قالوا له إنهم لن يتحركوا من مدينة غزة.

وتابع “نحن سنبقى هنا بغض النظر عن هجوم الجيش، وهذا يعني أن الأسرى سيموتون، هذا يعني أمر واحد أنني وأكثر من 8 من أصدقائي سوف نموت هنا”، مشيرًا إلى أنه يعيش في “هستيريا”.

وأشار الأسير الصهوني إلى أن ما يعيشونه كابوسًا بسبب الحكومة التي لا تهتم لمقتل الجنود والأسرى، مؤكدًا أن هذه الفرصة الأخيرة للنجاة.

وبعث رسالةً لعائلته والشارع الصهيوني طالبهم فيها بالتظاهر ضد الحكومة بقوة لوقف الحرب، وعقد صفقة تبادل تفرج عنهم من الأسر.

وتابع مُذكِّرًا أسرى سابقين كانوا معه تحرروا خلال الصفقات السابقة، “عومر وتال كنتم معنا.. تحدّثوا من أجلنا، اخرجوا ولا تخضعوا للابتزاز”.

وظهر دلال وهو يشير إلى مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة، في إشارة إلى انتظاره الطويل أن يتم تسليمه للصليب الأحمر ضمن صفقة تبادل كما حدث مع الأسرى السابقين.

وخلال الفيديو قابل دلال أسيرًا آخر صهيونيا يُدعى ألون أوهل، معربًا عن صدمته من الوضع الذي أوصلته حكومتهم إليه.

وأكمل دلال: “اعتقدنا أننا أسرى لدى حماس؛ لكن الحقيقة أننا أسرى لدى حكومتنا لدى نتنياهو وبن غفير وسموترتش الذين يكذبون طوال الوقت ولا يريدون أن نعود إلى البيت”.

وختم الأسير الفيديو بالقول: “أنا أتواجد في مدينة غزة، الانفجارات لا تتوقف..الطائرات من فوقنا.. نحن نريد أن ننهي كل هذا ونعود إلى عائلاتنا.. نحن قريبون من الجيش وخائفون”.