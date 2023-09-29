لسنا بحاجة لإبراز إمكانياتنا في تنظيم “الكان” وأؤيد قرار الانسحاب

حاج رجم رئيس مولودية الجزائر

أيد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر حكيم حاج رجم، قرار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في الانسحاب من تنظيم كأس إفريقيا لنسختين مقبلتين، وقال رئيس المولودية إن الأهم في الوقت الحالي تحسين المستوى في البطولة وإعادة الاعتبار للكرة الجزائرية محليا ودوليا، كما فتح النار على الرابطة الوطنية لكرة القدم والتحكيم، مؤكدا عشوائية القرارات المتخذة خاصة مع بداية الموسم.

“صادي كفء وأثق فيه من أجل تحسين الكرة في الجزائر”

وقال حكيم حاج رجم، بعد نزوله ضيفا في الإذاعة الوطنية صبيحة الجمعة: “قرار الانسحاب من تنظيم “الكان” كان صائبا، فلسنا بحاجة لإثبات إمكانياتنا، الأن أولويتنا إعادة هيكلة الكرة الجزائرية وإعطائها هيبة، هناك بوادر خير في صادي خلال الأيام الأخيرة، حيث أرى فيه الرجل المناسب للاتحادية، عليه فقط التأني في اتخاذ القرارات، وسنجني ثمار نيته وقدرته مستقبلا”.

كما عبر رئيس مجلس إدارة العميد عن تذمره من مسلسل غلق الملاعب مع بداية كل موسم، وقال: لا يعقل أن تتواجد كل الملاعب خارج التغطية مع بداية كل موسم، الأمر غير مقبول، خاصة وأن الدولة قدمت كل شيء من أجل الشباب وتطوير الرياضة لكن هناك خلل في الذهنيات، وهم السبب في ردة فعل الأنصار في مختلف الملاعب التي تفتقد إلى أدنى شروط الراحة، التي يجب أن تتغير فمن غير المعقول السير عكس تيار أهداف الدولة الجزائرية، يجب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب”.

“من غير المعقول أن تغلق الملاعب مع بداية البطولة كل موسم.. ننتظر بشغف ملعب الدويرة وما يعانيه الأنصار إهانة لهم”

وتحدث الحاج عن أهدافه رفقة المولودية، بالإضافة إلى الاستقرار الذي يعيشه النادي، حيث قال: “أهدافنا الرياضية واضحة، اللاعب على البطولة والعودة إلى رابطة الأبطال الإفريقية الموسم القادم، ولكن أهم لقب بالنسبة لي هو مركز تكوين والملعب والقناة، والتي بها نستطيع التفاؤل بمستقبل زاهر لعميد الأندية الجزائرية، ننتظر مراسلة السلطات العليا من أجل وضع خارطة طريق تسيير الملعب، وسنجعله قطب حقيقي للفريق رغم أنه لا يكفي أنصار الفريق.

وأضاف: “من غير المعقول ألا ينال الفريق أي لقب، هناك أشياء غير مفهومة في البطولة، لكن أقولها وأعيدها، نريد الفوز بالذهب الخالص ووضع النجمة الثانية والثالثة في شعار النادي، التي يجب أن نحضر لها كما ينبغي كرويا وفي الكواليس”.

“مطالب النادي الهاوي غير معقولة وسنصل إلى أرضية إتفاق من أجل حل مشكل الاتفاقية”

وفند رئيس الفريق الإشاعات التي تتحدث عن تغيير المدرب، مردفا قوله: “فضلنا الاستقرار والحفاظ على الطاقم الفني الذي يلقى مساندتي التامة، بوميل مدرب كفء جدا، والنتائج ستظهر مع الوقت، فالتغيير من أجل التغيير سيكسر الفريق، هناك مؤشرات إيجابية في المولودية، ومتفائل جدا بالمستقبل”.

وعن سياسة الشبان، خص بالذكر الموهبة مسلم أناتوف وقال: “مسلم أناتوف مستقبل كرة القدم الجزائرية أخلاقيا وكرويا، سنضعه في أفضل الظروف وسيكون المهاجم المستقبلي للخضر، من جانبا سنواصل في سياسة جلب الأفضل في الفئات الشبانية، وتذكروا كلامي بعد أربع أو خمس مواسم سيكون لاعبينا في المنتخب الوطني”.

وعاد حاج رجم للحديث عن المشكل بين الشركة والنادي الهاوي، وأوضح قائلا: “لم نمض على الاتفاقية لحد اللحظة، التقينا عدة مرات مع تركي مسعودي، ونتمنى أن نجد أرضية اتفاق تصب في مصلحة الطرفين، رغم التعنت من جانب تركي الذي يطالب بمبالغ ضخمة من أجل إمضاء الاتفاقية وهذا غير معقول، اتفقنا المواسم الماضية على مبلغ، هذا الموسم أضفنا قليلا من أجل مساعدة الفروع الأخرى، لكن على النادي الهاوي أن يعتمد على نفسه، من خلال الاستقلالية في تسيير فروعه”.

وختم حاج رجم كلامه بالحديث عن الأنصار ولقاء أمسية اليوم، حيث شرح سبب ما جرى في قضية التذاكر، قائلا: “ما يعانيه الأنصار صعب جدا، فضلنا تحديد سعر التذكرة بـ300 دج، ليكون في المتناول، أما في يخص المدرجات المقابلة، فالأمن الوطني رفض ذلك بسبب المكان الذي يتواجد فيه الملعب، لكن أعد الأنصار بأننا سنكون في المستوى مستقبلا، وسندعم الفريق بكفاءات شابة، سترافقنا في مشروع احترافية النادي من كل الجوانب”.