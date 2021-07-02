“لسنا بحاجة لهدية مدوار.. وزرواطي وراء تعيين حكم من وهران”

اتهم رئيس الرابطة بـ"تعمد تكسير الكناري" قبل النهائي القاري.. ملال

فتح رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، النار على رئيس الرابطة الوطنية المحترفة، عبد الكريم مدوار، متهما إياه بـ”التعمد” في تكسير “الكناري” عشية خوض نهائي كأس الإتحاد الإفريقي أمام الرجاء البيضاوي المغربي في العاصمة البينينية “كوتونو” يوم 10 جويلية، من خلال إرغامه على لعب كل هذا الكم من المباريات قبل السفر إلى البينين.

وقال المسؤول الأول في بيت الشبيبة، إن عبد الكريم مدوار، الذي رفض طلب إدارة الشبيبة بتأجيل كل مبارياتها في البطولة في الفترة الحالية، بسبب ارتباطها بالتحضير للنهائي القاري، المقرر قبل أقل من أسبوع، وذلك من خلال ترسيم مواجهة شبيبة الساورة في الجولة الفارطة، إضافة إلى خوض مقابلة الجولة 30 من المسابقة المحلية غدا الأحد أمام نجم مقرة، على ملعب 1 نوفمبر 1954 بتيزي وزو، حيث أكد شريف ملال في تصريحات خص بها القناة الإذاعية الثانية، أمس الجمعة، أن الشبيبة لن تنتظر الجميل من أي كان وستخوض مباراة نجم مقرة، ثم تتفرغ للتحضير إلى النهائي القاري، علما أن بعثة الشبيبة ستشد الرحال صوب البينين يوم 7 جويلية في رحلة خاصة لخوض اللقاء النهائي أمام ممثل الكرة المغربية، الرجاء البيضاوي، قائلا في هذا الصدد “سنلعب مواجهة نجم مقرة هذا الأحد ولن ننتظر أي هدية من أي كان”.

كما اتهم ملال رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي بالتأثير على الجهات المعنية من أجل تعيين حكم من وهران لإدارة مباراة فريقه أمام شبيبة الساورة، علما أن إدارة النادي القبائلي كانت قد نددت بتحيز الحكم بن جهان بلال لفريق شبيبة الساورة من خلال تسهيل مهمة أصحاب الأرض، فضلا عن عدم حماية زملاء بن شريفة، خصوصا في لقطة ضربة الجزائر التي أكد فيها مساعد المدرب كريم قاصد أنها لم تكن شرعية، في التصريحات التي خص بها الموقع الرسمي للشبيبة على “الفايسبوك”.