لشرح طريقة تسييرها لأزمة المياه.. سيال تستضيف لجان الأحياء

دعت شركة المياه والتطهير للجزائر سيال، لجان الأحياء لحضور لقاء مشترك مع اطاراتها لشرح طريقة تسيير الشركة لأزمة المياه.

وأوضحت الشركة، السبت، في بيان لها أنه في اطار الاتصال الجواري ستنظم للشركة لقاء على مستوى مركز التكوين للتسيير ومهن المياه بالقبة يجمع اطارات الشركة بممثلي الأحياء.

وأوضح بيان الشركة أنه سيتم تقديم عروض حول الوضع الحالي للتزود بالمياه الشروب وزيارات ميدانية لمركز الاستقبال الهاتفي.

ويهدف اللقاء حسب بيان سيال إلى تسليط الضوء على تجند فرق سيال خلال هذه الفترة الحساسة والصعوبات المتعلقة بمهن المياه وتحسين الخدمات.