لصوص يتسلّلون إلى منزل زميل بن طالب وآدم الوناس

سطا أشخاص مجهولون على منزل اللاعب يوسف يازجي، زميل الدوليَين الجزائريَين نبيل بن طالب وآدم الوناس، في نادي ليل الفرنسي.

حدث ذلك سهرة الخميس، حيث اقتحم اللّصوص منزل اللاعب الدولي التركي بِمدينة ليل، وامتدّت أيديهم إلى ملابس فاخرة وساعات ثمينة وأغراض أخرى، ثمّ لاذوا بِالفرار. وفقا لِتقرير نشرته بِهذا الشّأن صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الجمعة.

وكان المهاجم يوسف يازجي سهرة الخميس، يخوض مباراة فريقه ليل الفرنسي والضيف نادي كي من جزر فارو، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات، لِمنافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وخلال هذه المباراة شارك يازجي أساسيا مثل نبيل بن طالب وآدم الوناس، وسجّل هدفا، وساهم في تأهّل فريقه ليل لِثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وفضلا عن العنف في الملاعب، والعنصرية تُجاه العرب والمسلمين والأفارقة، تبدو فرنسا وجهة غير آمنة وسيّئة، حيث تعرّض عديد اللاعبين الأجانب هناك إلى السّرقة، بينهم ليونيل ميسي ونيمار وماركو فيراتي ويوسف بلايلي، وآخرهم يوسف يازجي.