لصوص يسرقون جثة متوفى ليجردوه من فقرات ذهبية في ظهره

أقدم مجهولون في اليمن على نبش أحد القبور وسرقة جثة رجل توفي قبل أشهر من أجل تجريده من فقرات من الذهب ثُبتت في ظهره قبل وفاته.

وقال مصدر محلي، إن الأهالي بعزلة العاقبة بمديرية فرع العدين غرب محافظة إب، فوجئوا بقبر مفتوح في مقبرة القرية، في الوقت الذي جرى مصادرة الجثمان، في مشهد لم يسبق وأن شهدته مديريات المحافظة، وفقا لموقع ” الموقع بوست” اليمني.

وتبين أن الجثة تعود لرجل متوفى يدعى “بجاش محمد المجعشي” والذي توفي في ماي الماضي إثر إصابته بجلطة دماغية، بينما كان يعمل كهربائيا في محافظة المهرة، حيث جرى تسريب أنباء أن المتوفى أجرى عملية انزلاق غضروفي وإصلاح فقرات بالعمود الفقري من مادة الذهب في الخارج، حيث تكفلت إحدى الشركات العملاقة التي يعمل بها بهذه العملية.

ولم يقتصر الأمر على فقرات الظهر، بل طمع اللصوص في أكثر من ذلك، حيث نزعوا الأضراس الذهبية من فكه، وفقًا لشهود عيان في المنطقة نفسها.

سبّب الحادث صدمة في كبيرة في المجتمع اليمني المحافظ، حيث اعتبر رواد التواصل الاجتماعي أن الأمر خطير ولا يمكن السكوت عليه، خاصة وأن اللصوص انتهكوا حرمة الأموات واستولوا على جثة وتركوا القبر مفتوحا، وطالبوا بتسليط أقصى العقوبات على الفاعلين.