-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
مستغلين سوء الأحوال الجوية

لصوص يسطون على مزارع ويعتدون على مواطن بخنشلة

طارق. م
  • 134
  • 0
لصوص يسطون على مزارع ويعتدون على مواطن بخنشلة
أرشيف

اكتشف صباح السبت، عدد من سكان قرية تاغيت، بمدينة ششار، جنوب ولاية خنشلة، عمليات سرقة، استهدفت منازل غير مأهولة، وبساتينهم الفلاحية، من قبل عصابة إجرامية، كانت قد استغلت الاضطراب الجوي الأخير، الذي عاشته أغلب بلديات خنشلة، من تهاطل أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية طوال مساء الجمعة، لتقتحم منازلهم والحقول، والاستيلاء على ممتلكاتهم، من تجهيزات، وعتاد وثروة حيوانية وفلاحية، مع الاعتداء على فلاح مسن، بعد تفطنه لعملية السرقة، يتواجد الآن بمستشفى بن جديد بمقر بلدية ششار، وقد سارعت فرق الدرك الوطني، التابعة لكتيبة ششار، إلى فتح تحقيق في الأمر، وتتبع آثار الفاعلين قصد توقيفهم، خاصة بعد ان تم تحديد هويتهم استنادا للضحية.
وذكرت مصادر الشروق من عين المكان، بأن اكتشاف عمليات السرقة، جاءت اثر اعتداء مسلح استهدف الشيخ ع.عبد الله، البالغ من العمر 70 سنة، داخل بستانه الفلاحي، بقرية تاغيت حوالي 12 كلم شمال بلدية ششار، من قبل عصابة اجرامية، كانت اقتحمت منزله، وحقله وبعد تفطنه لهم قاموا بالاعتداء عليه وسلب مملتكاته والفرار، وبعد نقل الضحية إلى المستشفى وانتشار خبر الاعتداء عليه، تفقد بقية فلاحي القرية، مساكنهم وبساتينهم، ليتم اكتشاف العشرات من السرقات التي استهدفتهم في يوم واحد، ليسارعوا إلى تحريك شكوى رسمية، والتبليغ عن الحوادث، وباشرت ساعتها مصالح الدرك تحقيقا في القضية.

مقالات ذات صلة
هذه أسباب إدماج الوزارات وتقليص الحقائب

هذه أسباب إدماج الوزارات وتقليص الحقائب

الجزائر في منطقة خضراء مريحة وكورونا لم تختف

الجزائر في منطقة خضراء مريحة وكورونا لم تختف

تعيين المدير الجديد للمدرسة العليا للشرطة

تعيين المدير الجديد للمدرسة العليا للشرطة

“الجوية الجزائرية” تفتح الباب لاكتساح الأسواق الإفريقية

“الجوية الجزائرية” تفتح الباب لاكتساح الأسواق الإفريقية

هذا ما قاله الوزراء الجدد بعد استلام مهامهم

هذا ما قاله الوزراء الجدد بعد استلام مهامهم

العاصمة: تذبذب التزويد بمياه الشرب في عين البنيان.. “سيال” توضح

العاصمة: تذبذب التزويد بمياه الشرب في عين البنيان.. “سيال” توضح

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد