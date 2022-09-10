لصوص يسطون على مزارع ويعتدون على مواطن بخنشلة

مستغلين سوء الأحوال الجوية

اكتشف صباح السبت، عدد من سكان قرية تاغيت، بمدينة ششار، جنوب ولاية خنشلة، عمليات سرقة، استهدفت منازل غير مأهولة، وبساتينهم الفلاحية، من قبل عصابة إجرامية، كانت قد استغلت الاضطراب الجوي الأخير، الذي عاشته أغلب بلديات خنشلة، من تهاطل أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية طوال مساء الجمعة، لتقتحم منازلهم والحقول، والاستيلاء على ممتلكاتهم، من تجهيزات، وعتاد وثروة حيوانية وفلاحية، مع الاعتداء على فلاح مسن، بعد تفطنه لعملية السرقة، يتواجد الآن بمستشفى بن جديد بمقر بلدية ششار، وقد سارعت فرق الدرك الوطني، التابعة لكتيبة ششار، إلى فتح تحقيق في الأمر، وتتبع آثار الفاعلين قصد توقيفهم، خاصة بعد ان تم تحديد هويتهم استنادا للضحية.

وذكرت مصادر الشروق من عين المكان، بأن اكتشاف عمليات السرقة، جاءت اثر اعتداء مسلح استهدف الشيخ ع.عبد الله، البالغ من العمر 70 سنة، داخل بستانه الفلاحي، بقرية تاغيت حوالي 12 كلم شمال بلدية ششار، من قبل عصابة اجرامية، كانت اقتحمت منزله، وحقله وبعد تفطنه لهم قاموا بالاعتداء عليه وسلب مملتكاته والفرار، وبعد نقل الضحية إلى المستشفى وانتشار خبر الاعتداء عليه، تفقد بقية فلاحي القرية، مساكنهم وبساتينهم، ليتم اكتشاف العشرات من السرقات التي استهدفتهم في يوم واحد، ليسارعوا إلى تحريك شكوى رسمية، والتبليغ عن الحوادث، وباشرت ساعتها مصالح الدرك تحقيقا في القضية.