لصوص ينصبون الفخاخ للاعبي أرسنال في التدريبات

تجلب إدارة نادي أرسنال نائب رائد ترتيب بطولة إنجلترا رجال أمن، يحضرون تدريبات فريقها الكروي.

ومعلوم أن مقرّ نادي “المدفعجية” يقع في العاصمة البريطانية لندن.

ونقلت صحيفة “دايلي ستار” البريطانية في أحدث تقرير لها على لسان ضابط الشرطة قوله: “هناك مخاوف من قيام الناس بِتصوير سيارات اللاعبين وتتبّعهم إلى منازلهم”.

وأضاف المصدر: “يأتي ذلك بعد مخاوف من أن المجرمين (يحضرون التدريبات) قد يتطلّعون إلى كسب المال، من خلال الاندماج مع المُعجبين الذين يطلبون التوقيعات، ممّا يجعلهم في وضع مثالي لِانتزاع الساعات الفاخرة أو سرقة السيارات باهظة الثمن”.

ووفقا لِوسيلة الإعلام المذكورة أعلاه، وفي سنة 2021، الْتُقطت صور لِمهاجم فريق أرسنال سيد كولاشيناس وهو يتعارك في الشارع (لندن) مع لصَّين يحملان سكّينَين، بعد أن حاولا سرقة زميله مسعود أوزيل.