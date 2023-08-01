لصّان يستوليان على هواتف المصطافين بشواطئ العاصمة !

التماس 4 سنوات حبسا نافذا في حقهما

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء، الثلاثاء، شابين في أواخر العقد الثاني من العمر بتهمة السرقة بالتهديد، وذلك عقب قيامهما بمحاولة الاعتداء على المصطافين بشواطئ شرق العاصمة، وتهديدهم بالأسلحة البيضاء بغرض سرقة أغراضهم وهواتفهم.

تفاصيل الملف، حسب ما ناقشته المحكمة، تعود إلى شكوى تقدم بها شخص يدعى “ن.ز” منذ أيام أمام مصالح الدرك الوطني، تفيد بتعرضه للسرقة عن طريق التهديد، اين قام شابان بإجباره على منحهما هاتفه النقال بالقوة وتهديده بالتصفية الجسدية بعد إشهار سكين من الحجم المتوسط في وجهه لإخافته.

وأكد الضحية أنه توجه رفقة عائلته لقضاء يومه على شاطئ البحر قبل أن يُفاجأ بملاحقته من طرف المتهمين، ومحاصرته أثناء توجهه لشراء قارورة مياه معدنية، ثم قاما بسرقة هاتفه وفرا إلى وجهة مجهولة.

وتمكنت مصالح الأمن استنادا إلى المعلومات والمواصفات التي دونها الضحية بمعرض الشكوى من توقيف المتهم الأول ويتعلق الأمر بالمدعو “ك.ع”، و إحالته للمحاكمة أمام قسم الجنح الأسبوع الفارط، أين تمت إدانته بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، فيما ظل شريكه محل بحث قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، وتوصلت مصالح الضبطية القضائية إلى أن المتهمين تعودا على سرقة أغراض المصطافين عن طريق التهديد، بعد تقييد شكاوى ضدهما لدى مصالح الدرك الوطني.

المتهم أنكر ما نسب له من وقائع خلال الجلسة العلنية، فيما صرح شريكه بصفته شاهدا بالقضية أنه من قام بسرقة الضحية، الذي طالب بدوره على لسان محاميه إلزام المتهم الثاني دفع تعويض قيمته 500 ألف دج، فيما التمس ممثل الحق العام بعد سماع أقوال المتهمين توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حقه إلى جانب غرامة مالية بقيمة 100 ألف دج.