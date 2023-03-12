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رياضة

لصّ يتسلّل إلى منزل صلاح

الشروق الرياضي
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لصّ يتسلّل إلى منزل صلاح
ح.م

تسلّل لصّ إلى منزل نجم الكرة المصرية محمد صلاح، ونهب أغراضا ثمينة ثمّ لاذ بِالفرار.

حدث ذلك في منزل صلاح بِالعاصمة المصرية القاهرة، وفقا لِأحدث تقرير نشرته الصحيفة المحلّية “الأهرام”. التي أضافت أن قريبا لِمهاجم فريق لفربول الإنجليزي قدِم إلى البيت، ولاحظ أن إحدى النوافذ مفتوحة. قبل أن يُبلغ الشرطة بِهذه الحادثة، التي بِدورها باشرت في فتح تحقيق.

واستنادا إلى المصدر، فإن اللّص نهب أجهزة كهرومنزلية، قبل أن يلوذ بِالفرار.

وتأتي هذه الحادثة في ظرف سيّئ لِمحمد صلاح، ذلك أنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ 69 من عمر مواجهة المُضيّف نادي بورنموث، وحينها كان فريقه ليفربول مُتخلّفا بِهدف لِصفر، وهي النتيجة النهائية للمباراة. التي لُعبت ظهيرة السبت، لِحساب الجولة الـ 27 من عمر البطولة الإنجليزية.

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