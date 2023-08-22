“لص” يقتحم مستودعا بـ”سيتي سنتر” ويستولي على 18 شاشة تلفاز!

التماس 5 سنوات حبسا نافذا في حقه

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء، الثلاثاء، كهلا في العقد الرابع من العمر بتهمة السرقة عقب قيامه بالسطو على شاشات تلفاز من الحجم الكبير كانت داخل مخزن سلع بالمركز التجاري”سيتي سنتر” بالمحمدية في العاصمة، ثم شحنها على متن مركبة بعد تسلله ليلا إلى داخل المستودعات.

حيثيات الملف انطلقت من شكوى تقدّمت بها شركة خاصة مختصة في استيراد وتوزيع الأجهزة الكهرومنزلية لدى مصالح الأمن لمقاطعة الدار البيضاء، تفيد بتعرضها لسرقة 18 شاشة تلفاز ملون من داخل أحد المستودعات والمخازن على مستوى المركز، كانت ضمن شحنة تحتوي على 38 جهاز موجّه للبيع بمحلاتها بالمركز التجاري.

وكشفت التحقيقات الأمنية عن وجود شهود عيان، بمن فيهم حارس ليلي كان متواجدا بالمركز التجاري يوم الواقعة، إذ أكد الأخير أنه شاهد المتهم رفقة شخص آخر وهما يقومان بإخراج شاشات التلفاز ووضعها داخل شاحنة صغيرة ثم غادرا المكان.

وإستنادا لما تضمنته الشكوى وتسجيلات كاميرات المراقبة إلى جانب تصريحات الشهود، تمكّنت مصالح الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيه، وتوقيفه مباشرة بعد إيداع شكوى ضد مجهول ويتعلق الأمر بالمدعو “ن. ك”، يبلغ من العمر 44 سنة، تم إيداعه رهن الحبس المؤقت عن التهم السالف ذكرها.

والتمس وكيل الجمهورية، خلال المحاكمة الثلاثاء، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم، الذي تمسك، خلال محاكمته، بإنكار ما نسب إليه.