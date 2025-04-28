-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

لضمان استمرارية التموين.. مديريات التجارة تشدد الرقابة على المخابز

محمد فاسي
  • 499
  • 0
لضمان استمرارية التموين.. مديريات التجارة تشدد الرقابة على المخابز
أرشيف
مخبزة

أعلنت مديرية التجارة لولاية الجزائر عن إلزام كافة الخبازين، سواء المسجلين في السجل التجاري أو الحاصلين على رخص، بتوفير مادة الخبز العادي للمواطنين طيلة اليوم، بما في ذلك الفترات المسائية وعلى مدار أيام الأسبوع، وذلك في إطار ضمان التموين المنتظم للمواطنين بهذه المادة الأساسية.

وأكدت المديرية في بيان لها أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفر الخبز بشكل دائم، مشددة على أن كل مخالفة لهذا الإجراء ستعرض صاحبها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع اقتراح غلق المخبزة المخالفة.

وللإشارة، كانت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قد أسدت تعليمات صارمة لمختلف مديريات التجارة بمراقبة مدى تطبيق تسقيف أسعار بعض المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك كالبطاطا والموز والتفاح والقهوة واللحم بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

مقالات ذات صلة
اندماج جزائري-صيني لتوطين صناعة مكونات السيارات

اندماج جزائري-صيني لتوطين صناعة مكونات السيارات

ارتفاع صادرات السعودية خارج المحروقات إلى 137 مليار دولار في 2024

ارتفاع صادرات السعودية خارج المحروقات إلى 137 مليار دولار في 2024

هذا سعر كوب القهوة الجديد بعد بداية تطبيق تسقيف الأسعار

هذا سعر كوب القهوة الجديد بعد بداية تطبيق تسقيف الأسعار

حسابات بنكية للفئات الهشّة وسكان المناطق النائيّة

حسابات بنكية للفئات الهشّة وسكان المناطق النائيّة

الانتهاء من توظيف أول فريق عمل لتوسيع مصنع “فيات” بوهران

الانتهاء من توظيف أول فريق عمل لتوسيع مصنع “فيات” بوهران

“آبل” تخطط لنقل مصنعها من الصين إلى هذا البلد

“آبل” تخطط لنقل مصنعها من الصين إلى هذا البلد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد