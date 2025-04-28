لضمان استمرارية التموين.. مديريات التجارة تشدد الرقابة على المخابز

أعلنت مديرية التجارة لولاية الجزائر عن إلزام كافة الخبازين، سواء المسجلين في السجل التجاري أو الحاصلين على رخص، بتوفير مادة الخبز العادي للمواطنين طيلة اليوم، بما في ذلك الفترات المسائية وعلى مدار أيام الأسبوع، وذلك في إطار ضمان التموين المنتظم للمواطنين بهذه المادة الأساسية.

وأكدت المديرية في بيان لها أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفر الخبز بشكل دائم، مشددة على أن كل مخالفة لهذا الإجراء ستعرض صاحبها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع اقتراح غلق المخبزة المخالفة.

وللإشارة، كانت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قد أسدت تعليمات صارمة لمختلف مديريات التجارة بمراقبة مدى تطبيق تسقيف أسعار بعض المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك كالبطاطا والموز والتفاح والقهوة واللحم بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للارتفاعات غير المبررة في الأسعار.